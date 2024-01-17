«Трабзонспор» – «Маниса»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Турции «Трабзонспор» – «Маниса», который состоится 18 января 2024 года

«Трабзонспор»

Полтора месяца «бордово-синие» не уступают своим соперникам. В тройку самых сильных команд Суперлиги входит на сегодняшний день «Трабзонспор». Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «бордово-синих» в предстоящей встрече с «Манисом». В рамках матча 19-го тура чемпионата Турции с минимальным счётом «черноморские штормы» выиграли в гостях у команды «Анкарагюджю». На своём поле с разницей в один мяч «Трабзонспор» взял верх над «Самсунспором» (2:1).

На прошлых выходных ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась выездная игра с клубом «Антальяспор».

«Маниса»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Турции находятся на одиннадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. С минимальным счётом на выезде «Маниса» проиграла «Болуспору» в 16-ом туре чемпионата. Ничью раскатали «чёрно-белые» на своём поле с командой «Шанлыурфаспор» в игре следующего тура Первой лиги (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «чёрно-белые» взяли верх над клубом «Коджаелиспор».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Трабзонспор» – 1.23

Ничья – 5.80

Победит «Маниса» – 11.00

Победит «Трабзонспор» с форой -1.5 гола – 1.67

Тотал голов больше 2.5 – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Шесть побед одержали «бордово-синие» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Маниса» выиграла в четырёх встречах

Три гола пропустил «Трабзонспор» в пяти последних матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.67 на победу «Трабзонспора» с форой -1.5 гола. Как минимум, с разницей в пару мячей «бордово-синие» возьмут верх над командой «Маниса». Один из лидеров Суперлиги не может не выиграть у середнячка Первой лиги.