«Суонси» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Суонси» – «Саутгемптон», который состоится 20 января 2024 года

«Суонси»

«Лебеди» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Джекса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святыми». С минимальным счётом «Суонси» выиграл у команды «Вест Бромвич» в рамках матча 26-го тура чемпионата. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «лебеди» взяли верх над клубом «Моркам» в 1/32 Кубка Англии.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бирмингемом» (2:2).

«Саутгемптон»

«Святые» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся в тройке самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Саутгемптона» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «канарейками» из Норвича в рамках матча 26-го тура чемпионата (1:1). Забив четыре гола, в сухую «красно-белые» одержали уверенную победу над «Уолсоллом» в 1/32 Кубка Англии.

13 января с таким же счётом 4:0 «Саутгемптон» выиграл у «сов» из Шеффилда в матче прошлого тура Чемпионшипа.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 4.80

Ничья – 4.00

Победит «Саутгемптон» – 1.67

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 гола – 2.59

Тотал голов больше 2.5 – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

Почти семь лет «Суонси» не выигрывает в очных встречах со «святыми»

Две победы одержали «лебеди» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Саутгемптон» обыграл своих оппонентов в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 1.67 на победу «Саутгемптона». Свои три очка «святые» увезут из Суонси в будущей игре. На данном этапе «красно-белые» объективно сильнее.