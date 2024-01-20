«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм», который состоится 21 января 2024 года
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на последней строчке. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием команды из Шеффилда, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. С разницей в один мяч «клинки» проиграли дома «шляпникам» из Лутона в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии (2:3). В сухую, пропустив пару мячей, «Юнайтед» проиграл в гостях «небесно-голубым» из Манчестера в игре следующего тура.
6 января со счётом 4:0 «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Гиллингемом» в 1/32 Кубка Англии.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» после двадцати туров занимают в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вест Хэма». Нулевую ничью раскатали «железные» с «чайками» из Брайтона в матче прошлого тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «зарянками» из Бристоля в 1/32 Кубка Англии (1:1).
16 января в матче-переигровке с минимальным счётом «Вест Хэм» уступил в гостях команде «Бристоль Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 3.35
- Ничья – 3.40
- Победит «Вест Хэм» – 2.23
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 гола – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.75
Статистика
- «Клинки» Выиграли только в двух матчах из десяти крайних
- За такой же период «железные» порадовали победами своих болельщиков в пяти встречах
- В трёх крайних очных встречах «Вест Хэм» взял верх над командой «Шеффилд Юнайтед»
- Четыре года «клинки» не забивают «молотобойцам».
Прогноз
С коэффициентом 2.23 компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу «Вест Хэма». «Железные» без особых трудностей увезут три очка из Шеффилда в предстоящем футбольном поединке. Статистика личных матчей команд подсказывает нам именно такой исход встречи.