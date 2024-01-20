«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм», который состоится 21 января 2024 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на последней строчке. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием команды из Шеффилда, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. С разницей в один мяч «клинки» проиграли дома «шляпникам» из Лутона в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии (2:3). В сухую, пропустив пару мячей, «Юнайтед» проиграл в гостях «небесно-голубым» из Манчестера в игре следующего тура.

6 января со счётом 4:0 «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Гиллингемом» в 1/32 Кубка Англии.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» после двадцати туров занимают в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вест Хэма». Нулевую ничью раскатали «железные» с «чайками» из Брайтона в матче прошлого тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «зарянками» из Бристоля в 1/32 Кубка Англии (1:1).

16 января в матче-переигровке с минимальным счётом «Вест Хэм» уступил в гостях команде «Бристоль Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 3.35

Ничья – 3.40

Победит «Вест Хэм» – 2.23

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

«Клинки» Выиграли только в двух матчах из десяти крайних

За такой же период «железные» порадовали победами своих болельщиков в пяти встречах

В трёх крайних очных встречах «Вест Хэм» взял верх над командой «Шеффилд Юнайтед»

Четыре года «клинки» не забивают «молотобойцам».

Прогноз

С коэффициентом 2.23 компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу «Вест Хэма». «Железные» без особых трудностей увезут три очка из Шеффилда в предстоящем футбольном поединке. Статистика личных матчей команд подсказывает нам именно такой исход встречи.