«Габала» – «Сумгаит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Азербайджана «Габала» – «Сумгаит», который состоится 23 января 2024 года
«Габала»
«Чёрно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «радаров», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с клубом из Сумгаита. С минимальным счётом «Габала» выиграла у команды «Имишли» в 1/8 Кубка Азербайджана. Со счётом 1:0 «чёрно-красные» взяли верх над «Сабахом» из Баку в 18-ом туре чемпионата.
10 января в товарищеской встрече «радары» со счётом 1:2 уступили «Кяпазу».
«Сумгаит»
Подопечные Самира Аббасова в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги находятся на четвёртой строчке. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Сумгаита» за последнее время. С разницей в пару мячей «Карван» уступил в гостях «бело-фиолетовым» в рамках матча 1/8 Кубка Азербайджана (1:3). На своём поле с минимальным счётом «Сумгаит» одержал победу над «Сабаилом» в прошлом туре Премьер-лиги.
12 января в товарищеской встрече со счётом 3:0 румынская команда «Херманнштадт» уверенно обыграла «Сумгаит».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Габала» – 2.80
- Ничья – 3.20
- Победит «Сумгаит» – 2.33
- Победит «Сумгаит» с форой 0 – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.63
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
- Три поражения потерпели «чёрно-красные» в пяти последних матчах
- За такой же период в двух встречах «Сумгаит» уступил своим соперникам.
Прогноз
С коэффициентом 2.33 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Сумгаита». Даже в гостях «бело-фиолетовые» выиграют у «радаров» из Габалы. В недавнем матче «Кяпаз», который находится так же внизу турнирной таблицы, обыграл «Габалу».