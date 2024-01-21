«Габала» – «Сумгаит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Азербайджана «Габала» – «Сумгаит», который состоится 23 января 2024 года

«Габала»

«Чёрно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «радаров», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с клубом из Сумгаита. С минимальным счётом «Габала» выиграла у команды «Имишли» в 1/8 Кубка Азербайджана. Со счётом 1:0 «чёрно-красные» взяли верх над «Сабахом» из Баку в 18-ом туре чемпионата.

10 января в товарищеской встрече «радары» со счётом 1:2 уступили «Кяпазу».

«Сумгаит»

Подопечные Самира Аббасова в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги находятся на четвёртой строчке. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Сумгаита» за последнее время. С разницей в пару мячей «Карван» уступил в гостях «бело-фиолетовым» в рамках матча 1/8 Кубка Азербайджана (1:3). На своём поле с минимальным счётом «Сумгаит» одержал победу над «Сабаилом» в прошлом туре Премьер-лиги.

12 января в товарищеской встрече со счётом 3:0 румынская команда «Херманнштадт» уверенно обыграла «Сумгаит».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Габала» – 2.80

Ничья – 3.20

Победит «Сумгаит» – 2.33

Победит «Сумгаит» с форой 0 – 1.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Три поражения потерпели «чёрно-красные» в пяти последних матчах

За такой же период в двух встречах «Сумгаит» уступил своим соперникам.

Прогноз

С коэффициентом 2.33 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Сумгаита». Даже в гостях «бело-фиолетовые» выиграют у «радаров» из Габалы. В недавнем матче «Кяпаз», который находится так же внизу турнирной таблицы, обыграл «Габалу».