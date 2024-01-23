«Панатинаикос» – «Атромитос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/4 Кубка Греции «Панатинаикос» – «Атромитос», который состоится 24 января 2024 года

«Панатинаикос»

«Клеверные» в турнирной таблице чемпионата Греции находятся на второй строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Панатинаикоса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Атромитосом». На выезде со счётом 2:2 вничью сыграли «зелёные» с АЕКом в рамках матча 18-го тура Суперлиги. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «клеверные» обыграли «Олимпиакос» в 1/8 Кубка Греции.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Панатинаикос» взял верх над командой «Астерас».

«Атромитос»

Восьмую строчку турнирной таблицы Суперлиги занимают на сегодняшний день «бело-голубые». Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с футбольным клубом ОФИ (1:1). Забив четыре гола в ворота соперника, «Атромитос» в сухую выиграл у команды «Лариса» в 1/8 Кубка Греции.

21 января со счётом 0:5 «бело-голубые» дома потерпели поражение от АЕКа.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 1.27

Ничья – 4.90

Победит «Атромитос» – 9.40

Победит «Панатинаикос» с форой -1.5 гола за игру – 1.85

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 1.96

Статистика

В двух матчах из десяти последних «клеверные» проиграли своим соперникам

За такой же период «бело-голубые» уступили в одной встрече

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.85 на победу «Панатинаикоса». На своём поле «зелёные» сделают задел, как минимум, в пару мячей. В гостях «клеверным» будет непросто.