«Зволле» – «Витесс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1706225784

сегодня, 02:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Зволле» – «Витесс», который состоится 26 января 2024 года

«Зволле»

«Зволле» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Витессом». В рамках матча 16-го тура Высшей лиги «Зволле» на выезде раскатал ничью с «Аяксом» (2:2). С таким же счётом на своём поле «бело-синие» разошлись миром с «Херенвеном».

На прошлых выходных «Зволле» со счётом, опять же, 2:2 сыграл вничью с «Алкмаром».

«Витесс»

«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатал «Витесс» с командой «Утрехт» в рамках матча 17-го тура чемпионата Нидерландов. Дома с минимальным счётом «жёлто-чёрные» взяли верх над АФК в 1/8 Кубка Нидерландов.

21 января со счётом 1:2 «Витесс» на своём поле потерпел поражение от «Фейеноорда».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зволле» – 1.98

Ничья – 3.65

Победит «Витесс» – 3.65

Победит «Зволле» с форой -1.5 гола за игру – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Три года «Зволле» не выигрывает у «Витесса»

В одной встрече из пяти крайних «бело-синие» уступили своим соперникам

Два поражения потерпели «жёлто-чёрные» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Зволле» с коэффициентом 1.98. Слишком долго «бело-синие» не выигрывали у «Витесса». В будущей встрече они вполне могут это сделать.