«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Дармштадт 98», который состоится 28 января 2024 года

«Унион»

«Железный союз» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимает пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Униона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «лилиями» из Дармштадта. В товарищеском матче берлинская команда взяла верх над «Арминией» (2:0). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фрайбургом» (0:0).

24 января с минимальным счётом «железные» уступили на выезде мюнхенской «Баварии».

«Дармштадт 98»

«Лилии» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды из Дармштадта за последнее время. В рамках товарищеской встречи с разницей в один мяч «лилии» уступили команде «Хольштайн Киль» (1:2). В сухую, пропустив три гола, «Дармштадт 98» дома потерпел поражение от «Боруссии» из Дортмунда.

На прошлых выходных со счётом 2:2 «лилии» раскатали ничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.67

Ничья – 3.95

Победит «Дармштадт 98» – 5.40

Победит «Унион» с форой -1.5 гола за игру – 2.74

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «железные» уступили своим соперникам

За аналогичный период «лилии» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.92 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры.