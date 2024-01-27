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«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:49
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Дармштадт 98», который состоится 28 января 2024 года

«Унион»

«Железный союз» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимает пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Униона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «лилиями» из Дармштадта. В товарищеском матче берлинская команда взяла верх над «Арминией» (2:0). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фрайбургом» (0:0).

24 января с минимальным счётом «железные» уступили на выезде мюнхенской «Баварии».

«Дармштадт 98»

«Лилии» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды из Дармштадта за последнее время. В рамках товарищеской встречи с разницей в один мяч «лилии» уступили команде «Хольштайн Киль» (1:2). В сухую, пропустив три гола, «Дармштадт 98» дома потерпел поражение от «Боруссии» из Дортмунда.

На прошлых выходных со счётом 2:2 «лилии» раскатали ничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» – 1.67
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Дармштадт 98» – 5.40
  • Победит «Унион» с форой -1.5 гола за игру – 2.74
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.92
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти последних «железные» уступили своим соперникам
  • За аналогичный период «лилии» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.92 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Унион
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Унион должен вспомнить своё не давнее прошлое и победить в домашнем матче - П1.
Гость
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