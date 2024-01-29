«Ливингстон» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Росс Каунти», который состоится 30 января 2024 года
«Ливингстон»
«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлто-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «оленями». С разницей в один мяч «Ливингстон» уступил «Винтертуру» в товарищеском матче (2:3). На своём поле в один гол «жёлто-чёрные» взяли верх над командой «Райт Роверс» в 1/16 Кубка Шотландии (2:1).
На прошлых выходных «львы» дома потерпели поражение от «Данди» со счётом 1:4 в 23-ем туре Премьер-лиги.
«Росс Каунти»
На сегодняшний день «олени» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатом месте. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды «Росс Каунти» за последнее время. В трёх матчах к ряду «олени» проиграли своим соперникам. Со счётом 0:3 на своём поле «олени» проиграли «Абердину» в рамках матча 22-го тура чемпионата. С таким же счётом на своём поле «Росс Каунти» уступил в 1/16 Кубка Шотландии «Партику».
27 января с минимальным счётом «олени» потерпели поражение от «Селтика» в прошлом туре Премьер-лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливингстон» – 2.42
- Ничья – 3.20
- Победит «Росс Каунти» – 3.00
- Победит «Ливингстон» с форой -1.5 гола за игру – 4.55
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.59
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти последних матчей в четырёх «Ливингстон» проиграл своим соперникам
- За такой же период «олени» уступили своим оппонентам также в четырёх футбольных поединках.
Прогноз
При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике личных матчей команд. Встречи данных команд на футбольном поле не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.59 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.