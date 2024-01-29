«Ливингстон» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Росс Каунти», который состоится 30 января 2024 года

«Ливингстон»

«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлто-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «оленями». С разницей в один мяч «Ливингстон» уступил «Винтертуру» в товарищеском матче (2:3). На своём поле в один гол «жёлто-чёрные» взяли верх над командой «Райт Роверс» в 1/16 Кубка Шотландии (2:1).

На прошлых выходных «львы» дома потерпели поражение от «Данди» со счётом 1:4 в 23-ем туре Премьер-лиги.

«Росс Каунти»

На сегодняшний день «олени» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатом месте. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды «Росс Каунти» за последнее время. В трёх матчах к ряду «олени» проиграли своим соперникам. Со счётом 0:3 на своём поле «олени» проиграли «Абердину» в рамках матча 22-го тура чемпионата. С таким же счётом на своём поле «Росс Каунти» уступил в 1/16 Кубка Шотландии «Партику».

27 января с минимальным счётом «олени» потерпели поражение от «Селтика» в прошлом туре Премьер-лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливингстон» – 2.42

Ничья – 3.20

Победит «Росс Каунти» – 3.00

Победит «Ливингстон» с форой -1.5 гола за игру – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в четырёх «Ливингстон» проиграл своим соперникам

За такой же период «олени» уступили своим оппонентам также в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике личных матчей команд. Встречи данных команд на футбольном поле не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.59 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.