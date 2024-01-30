«Атлетико» Мадрид – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Райо Вальекано», который состоится 31 января 2024 года

«Атлетико» Мадрид

«Матрасникам» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги занимают третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «индейцев», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «пчёлами». В четырёх крайних матчах «Атлетико» выиграло своих оппонентов. С минимальным счётом в гостях «матрасники» обыграли «Гранаду» в рамках матча 21-го тура чемпионата Испании. С таким же счётом на своём поле «индейцы» выиграли у «Севильи» в 1/4 Кубка Испании.

На прошлых выходных со счётом 2:0 на своём поле «матрасники» взяли верх над «летучими мышами» из Валенсии.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на восьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков мадридской команды за последнее время. С разницей в пару мячей «Райо Вальекано» проиграло на выезде «Жироне» в 1/8 Кубка Испании (1:3). Пропустив пару мячей, в сухую «пчёлы» уступили дома «Лас-Пальмасу» в рамках матча 21-го тура Ла Лиги.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «Реал Сосьедад» с «Райо Вальекано» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» Мадрид – 1.52

Ничья – 4.40

Победит «Райо Вальекано» – 6.40

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 гола за игру – 2.38

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «матрасники» в пяти последних матчах

За такой же период «пчёлы» выиграли своих оппонентов в двух встречах

Четыре матча с участием «Райо Вальекано» из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.52. «Матрасники» в отличной форме и вполне смогут справиться с «пчёлами» в будущей встрече.