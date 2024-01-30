«Хеверли Лувен» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Хеверли Лувен» – «Генк», который состоится 31 января 2024 года

«Хеверли Лувен»

«OHL» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле находится на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хеверли Лувен», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Генком». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Андерлехтом» в рамках матча 21-го тура чемпионата Бельгии (1:1). С разницей в один мяч «Хеверли Лувен» проиграл дома «Антверпену» в четвертьфинале Кубка Бельгии (2:3).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «OHL» с «Кортрейком» в матче прошлого тура Лиги Жюпиле.

«Генк»

На сегодняшний день «Генк» входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных поединков «магистров» за последнее время. В один мяч «Генк» дома уступил немецкой команде «Падерборн» в товарищеской встрече (1:2). В 21-ом туре чемпионата ничейным исходом завершилась домашняя игра с клубом «Серкль Брюгге» (1:1).

С таким же счётом вничью «шахтёры» сыграли с командой «Синт-Трёйден» в прошлом туре Лиги Жюпиле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хеверли Лувен» – 4.60

Ничья – 4.10

Победит «Генк» – 1.69

Победит «Генк» с форой -1.5 гола за игру – 2.62

Тотал голов больше 2.5 – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 – 2.36

Статистика

Четыре поражения потерпел «OHL» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «магистры» уступили своим соперникам в трёх встречах

В четырёх крайних очных матчах к ряду «Генк» выиграл у команды «Хеверли Лувен».

Прогноз

Если обратить внимание на личные встречи «шахтёров» с «OHL», то мы заметим, что «магистры» явно сильнее. С коэффициентом 1.69 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Генка»