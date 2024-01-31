ЛАСК – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Австрии ЛАСК – «Зальцбург», который состоится 2 февраля 2024 года
ЛАСК
«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Австрии входят на данный момент в тройку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием ЛАСКа, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «красными быками». В рамках товарищеской встречи со счётом 3:0 «чёрно-белые» выиграли у польской команды «Лех». В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, ЛАСК взял верх над словацким клубом «Подбрезова».
26 января также в товарищеском матче со счётом 2:3 «чёрно-белые» уступили всё той же команде «Подбрезова».
«Зальцбург»
«Красные» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зальцбурга». Ряд товарищеских встреч провели «красные быки» за последнее время. С разницей в один мяч «РБ Зальцбург» уступил немецкому клубу «Эльфсберг» (2:3). В сухую, забив шесть голов, «красные» разгромили норвежскую команду «Будё-Глимт».
На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «красные быки» с польским клубом «Шлёнск» из Вроцлава.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЛАСК – 4.90
- Ничья – 3.80
- Победит «Зальцбург» – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.92
Статистика
- Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Три победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах
- За такой же период «красные быки» обыграли своих оппонентов в двух поединках.
Прогноз
С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход предстоящего матча наиболее вероятный, если обратить внимание на статистику личных встреч команд.