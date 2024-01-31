ЛАСК – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Австрии ЛАСК – «Зальцбург», который состоится 2 февраля 2024 года

ЛАСК

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Австрии входят на данный момент в тройку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием ЛАСКа, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «красными быками». В рамках товарищеской встречи со счётом 3:0 «чёрно-белые» выиграли у польской команды «Лех». В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, ЛАСК взял верх над словацким клубом «Подбрезова».

26 января также в товарищеском матче со счётом 2:3 «чёрно-белые» уступили всё той же команде «Подбрезова».

«Зальцбург»

«Красные» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зальцбурга». Ряд товарищеских встреч провели «красные быки» за последнее время. С разницей в один мяч «РБ Зальцбург» уступил немецкому клубу «Эльфсберг» (2:3). В сухую, забив шесть голов, «красные» разгромили норвежскую команду «Будё-Глимт».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «красные быки» с польским клубом «Шлёнск» из Вроцлава.

Котировки БК Pinnacle

Победит ЛАСК – 4.90

– 4.90 Ничья – 3.80

Победит «Зальцбург» – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За такой же период «красные быки» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход предстоящего матча наиболее вероятный, если обратить внимание на статистику личных встреч команд.