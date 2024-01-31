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ЛАСК – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:18
ЛАСК – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Австрии ЛАСК – «Зальцбург», который состоится 2 февраля 2024 года

ЛАСК

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Австрии входят на данный момент в тройку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием ЛАСКа, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «красными быками». В рамках товарищеской встречи со счётом 3:0 «чёрно-белые» выиграли у польской команды «Лех». В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, ЛАСК взял верх над словацким клубом «Подбрезова».

26 января также в товарищеском матче со счётом 2:3 «чёрно-белые» уступили всё той же команде «Подбрезова».

«Зальцбург»

«Красные» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зальцбурга». Ряд товарищеских встреч провели «красные быки» за последнее время. С разницей в один мяч «РБ Зальцбург» уступил немецкому клубу «Эльфсберг» (2:3). В сухую, забив шесть голов, «красные» разгромили норвежскую команду «Будё-Глимт».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «красные быки» с польским клубом «Шлёнск» из Вроцлава.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЛАСК – 4.90
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Зальцбург» – 1.65
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах
  • За такой же период «красные быки» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на исход тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход предстоящего матча наиболее вероятный, если обратить внимание на статистику личных встреч команд.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:37
Команда гостей фавориты - поставлю на них - П2.
Гость
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