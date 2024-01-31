«Нант» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Нант» – «Ланс», который состоится 3 февраля 2024 года

«Нант»

«Канарейки» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «жёлто-зелёных» в предстоящем матче с «Лансом». В рамках матча 18-го тура чемпионата «Нант» уступил «Клермону» с разницей в один мяч (1:2). С минимальным счётом «канарейки» проиграли «Лавалю» в 1/16 Кубка Франции.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «жёлто-зелёные» с «Реймсом» в прошлом туре чемпионата.

«Ланс»

Восьмое место занимают на сегодняшний день «кроваво-золотые» в турнирной таблице чемпионата Франции. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ланса» за последнее время. После серии пенальти «кроваво-золотые» потерпели поражение на своём поле от «монегасков» в 1/32 Кубка Франции (2:3). В рамках матча 18-го тура «Ланс» дома уступил «Пари Сен-Жермену» (0:2).

28 января со счётом 2:0 «кроваво-золотые» взяли верх над «Тулузой» в прошлом туре Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 3.35

Ничья – 3.40

Победит «Ланс» – 2.22

Победит «Ланс» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «канарейки» в пяти последних матчах

За такой же период «кроваво-золотые» обыграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.22 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Ланса». Не без труда, но «кроваво-золотые» обыграют «канареек» в гостях.