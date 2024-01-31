«Вест Бромвич Альбион» – «Бирмингем Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» – «Бирмингем Сити», который состоится 3 февраля 2024 года

«Вест Бромвич Альбион»

«Альбион» в турнирной таблице чемпионата занимает на сегодняшний день пятое место. Вспомним недавние матчи с участием «дроздов», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «синими» из Бирмингема. В рамках матча 27-го тура Чемпион Лиги «Вест Бром» взял верх над «Блэкберном» (4:1). В сухую, пропустив пару мячей, «Альбион» проиграл в гостях «канарейкам» из Норвича (0:2).

С таким же счётом «дрозды» уступили «волкам» из Вулверхэмптона в 1/16 Кубка Англии.

«Бирмингем Сити»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на двадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии с разницей в один мяч «синие» выиграли у «Халла» (2:1). На выезде «Бирмингем» обыграл команду «Сток Сити» в 28-ом туре Чемпионшипа (2:1).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Бирмингем» потерпел поражение от «Лестера».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич Альбион» – 1.64

Ничья – 3.85

Победит «Бирмингем Сити» – 5.00

Победит «Вест Бромвич Альбион» с форой -1.5 гола – 2.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей «дрозды» проиграли своим соперникам в трёх встречах

За такой же период «синие» уступили в одной игре.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Вест Бромвич Альбион» с коэффициентом 1.64. В четырёх крайних очных встречах «Бирмингем» обыграл «дроздов». В будущей игре у «Альбиона» будет возможность взять реванш.