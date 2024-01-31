«Вест Бромвич Альбион» – «Бирмингем Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» – «Бирмингем Сити», который состоится 3 февраля 2024 года
«Вест Бромвич Альбион»
«Альбион» в турнирной таблице чемпионата занимает на сегодняшний день пятое место. Вспомним недавние матчи с участием «дроздов», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «синими» из Бирмингема. В рамках матча 27-го тура Чемпион Лиги «Вест Бром» взял верх над «Блэкберном» (4:1). В сухую, пропустив пару мячей, «Альбион» проиграл в гостях «канарейкам» из Норвича (0:2).
С таким же счётом «дрозды» уступили «волкам» из Вулверхэмптона в 1/16 Кубка Англии.
«Бирмингем Сити»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на двадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии с разницей в один мяч «синие» выиграли у «Халла» (2:1). На выезде «Бирмингем» обыграл команду «Сток Сити» в 28-ом туре Чемпионшипа (2:1).
На прошлых выходных со счётом 0:3 «Бирмингем» потерпел поражение от «Лестера».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич Альбион» – 1.64
- Ничья – 3.85
- Победит «Бирмингем Сити» – 5.00
- Победит «Вест Бромвич Альбион» с форой -1.5 гола – 2.68
- Тотал голов больше 2.5 – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти последних матчей «дрозды» проиграли своим соперникам в трёх встречах
- За такой же период «синие» уступили в одной игре.
Прогноз
В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Вест Бромвич Альбион» с коэффициентом 1.64. В четырёх крайних очных встречах «Бирмингем» обыграл «дроздов». В будущей игре у «Альбиона» будет возможность взять реванш.