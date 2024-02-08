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«Валвейк» – «Неймеген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:16
«Валвейк» – «Неймеген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 21-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Валвейк» – «Неймеген», который состоится 8 февраля 2024 года

«Валвейк»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Валвейка», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Неймегеном». С разницей в три гола «жёлто-синие» проиграли в гостях «Аяксу» в рамках матча 18-го тура Высшей лиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра со «Спартой» из Роттердама в игре следующего тура чемпионата (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «жёлто-синие» проиграли на выезде команде «Твенте».

«Неймеген»

Седьмую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимает на данный момент НЕК. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Неймегена» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра 19-го тура Высшей лиги с командой «Гоу Эхед Иглс» (2:2). В прошлом туре чемпионата Нидерландов «Неймеген» с разницей в пару мячей одержал победу над «Хераклесом» в 20-ом туре чемпионата.

6 февраля в сухую, забив три гола, НЕК выиграл у «Ден Хаага» в четвертьфинале Кубка Нидерландов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валвейк» – 2.90
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Неймеген» – 2.33
  • Победит «Монако» с форой -1.5 гола – 4.10
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Только одну победу одержали «жёлто-синие» в десяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Неймеген» взял верх над своими оппонентами в восьми футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 2.33 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Неймегена». Не без труда, но НЕК возьмёт верх над «Валвейком» в будущей встрече. В двух крайних очных матчах «жёлто-синие» не забили ни одного гола в ворота «Неймегена».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Неймеген
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 09:18
Команд играют в атаку, поэтому как минимум по голу от каждой команды мы увидим.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:59
Исходя из статистики , ставлю на тотал больше -ТБ(2,5).
wthm7y7dr2se
wthm7y7dr2se
сегодня в 07:15
«Валвейк» может постараться навязать борьбу и отобрать очки у НЕКа.
t3gku5nrkdb5
t3gku5nrkdb5
сегодня в 07:14
«Неймеген» имеет больше шансов на успех в предстоящей встрече.
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