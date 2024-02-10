«Хоффенхайм» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Кёльн», который состоится 11 февраля 2024 года

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хоффенхайма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «козлами» из Кёльна. В текущем году «деревенские» пока не радовали победами своих поклонников. С разницей в один мяч «сине-белые» уступили на выезде «Фрайбургу» в рамках матча 18-го тура Бундеслиги (2:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хайденхаймом» (1:1).

На прошлых выходных ничью раскатали «деревенские» с «волками» из Вольфсбурга (2:2).

«Кёльн»

«Козлы» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Кёльна» за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «красно-белые» дома потерпели поражение от «Боруссии» из Дортмунда в рамках матча 18-го тура чемпионата Германии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Вольфсбургом» (1:1).

3 февраля со счётом 2:0 «Кёльн» одержал победу над «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 1.83

Ничья – 4.00

Победит «Кёльн» – 4.10

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 гола – 2.89

Тотал голов больше 3.5 – 2.36

Тотал голов меньше 3.5 – 1.57

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Только одну победу одержали «деревенские» в десяти последних матчах

За аналогичный период «козлы» обыграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

Если «деревенские» не проиграли «волкам» в гостях, то в будущей встрече на своём поле смогут справиться с «козлами» из Кёльна. Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Хоффенхайма» с коэффициентом 1.83.