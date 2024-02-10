«Тулуза» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Тулуза» – «Нант», который состоится 11 февраля 2024 года

«Тулуза»

«Малыши» из Тулузы в турнирной таблице французской Лиги 1 занимают на сегодняшний день двенадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды за последнее время. После серии пенальти «фиолетовые» уступили «Руану» в рамках матча 1/16 Кубка Франции (3:4). Пропустив пару мячей, в сухую «малыши» проиграли на своём поле «Лансу» в 19-ом туре Лиги 1.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Тулуза» в гостях выиграла у «Реймса».

«Нант»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции занимают на данный момент «канарейки». Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием «Нанта», чтобы оценить шансы «жёлто-зелёных» в будущей встрече с «Тулузой». В четырёх матчах к ряду «канарейки» не радуют победами своих болельщиков. С минимальным счётом «Нант» уступил на своём поле «Лавалю» в 1/16 Кубка Франции. Нулевую ничью «жёлто-зелёные» раскатали с «Реймсом» в 19-ом туре Лиги 1.

3 февраля со счётом 1:0 «Ланс» выиграл на выезде у «канареек».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.24

Ничья – 3.40

Победит «Нант» – 3.35

Победит «Тулуза» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «Тулуза» уступила своим соперникам

За такой же период «Нант» проиграл своим оппонентам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку с коэффициентом 2.24 на победу «Тулузы». На кураже после гостевой победы над «Реймсом» команда из Тулузы одержит победу над «канарейками» в предстоящем матче.