19 очков от защитника и феерический дебют наследника Тюрама. Свободные агенты – находки сезона

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вчера, 19:18

Не всех, как Бензема, своровали шейхи.

Алехандро Гримальдо («Байер», 28 лет, латераль)

Испанец перебрался в клуб из Леверкузена в статусе свободного агента после многолетних выступлений за «Бенфику». Кто мог подумать, что летнее подписание так скажется на результатах «Байера» и тактике Алонсо? Хаби мгновенно понял соотечественника и сделал всё, чтобы заработала схема «3-4-3», в которой у латералей ключевая роль. Но если Фримпонг был в команде раньше и адаптировался давно, то его коллега Гримальдо мгновенно понял идеи незнакомого тренера. Алехандро забил «Баварии», у него 8 голов и 9 ассистов в Бундеслиге, один из лучших голевых результатов для защитников в топ-5 за последние несколько лет. Во всех турнирах создал 19 очков.

Иско Аларкон («Бетис», 31 год, плеймейкер)

Хотя Франсиско получил травму и пропустит чуть больше месяца, до этого новичок «Бетиса» успел показать себя после паузы в карьере. Травмы добивали психику талантливого футболиста, известного своими успехами в «Малаге» и титулами с «Реалом». В Мадриде Иско не сумел реализовать свой талант полностью из-за повреждений и конкуренции. Но когда подготовился к новому сезону и похудел, то убедил руководство «Бетиса» ему поверить. Сейчас Иско приглашают в Саудовскую Аравию, то есть клуб из Севильи может заработать на расставании с возрастным игроком. А пока наслаждаются голами и ассистами парня, который не раз играл в ЛЧ , куда мечтает позже попасть его новая команда.

Милан Шкриньяр ( ПСЖ , 29 лет, центрбек)

В начале года получил травму лодыжки и пропускает матчи ПСЖ . Но словак успел сыграть во Франции около двух десятков поединков после ухода из «Интера». Подписали свободным агентом защитника с трансферной стоимостью в 50 млн евро. Конечно, мог дебютировать увереннее, но для этого нужен стабильный наставник, которого в Париже нет. Также для успеха Шкриньяра нужна выстроенная игра в опорной зоне и на флангах обороны. Доннарумма говорит с Миланом на одном языке, но вместе с Маркиньосом они не создали идеальную связку защитников. Пока не создали, а дальше увидим, ведь оборона ПСЖ должна сыграть идеально, чтобы в плей-офф Лиги чемпионов Луис Энрике не ощутил испанский стыд из-за смущенных действий собственной команды. Шкриньяр надеется на ещё один финал, но в этот раз в основе, поскольку игру «Интера» провел на скамейке.

Дейли Блинд («Жирона», 33 года, центрбек)

Анчелотти спросил у Карвахаля, где латералю будет удобнее сыграть в центре обороны против «Жироны», левее или правее? Дани ответил, что ему без разницы и шикарно отработал на позиции левого центрального защитника, хотя играет почти всю жизнь на правом фланге. «Реал» не пропустил в рекордном матче, а «Жироне» не хватило для сбалансированной игры без мяча именно опытного голландца Блинда. У Мичела атакующая команда, которой сложно останавливаться. Дейли не всегда работает без ошибок – игру в Мадриде пропускал из-за перебора желтых карточек, но голландский защитник, переживший проблемы с сердцем, в 33 года может смело называть себя одним из лучших подписаний прошлого лета. Брат Гвардиолы сработал четко, когда забрал бывшего футболиста «Баварии».

Илкай Гюндоган («Барселона», 33 года, хавбек)

В отличие от Гримальдо, у немца откровенно маленькие шансы стать чемпионом в новом клубе. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Примеру, а в этом ждут ухода тренера Хави по итогам кампании. Но до этого сыграют против «Наполи» в Лиге чемпионов, так что сезон не завершен. Только имя клуба является причиной, почему Гюндоган променял «Манчестер Сити», где Гвардиола доверял ему капитанскую повязку, на «блаугранас». Также очевидно, что фактором стал климат – в великолепной Барселоне теплее и веселее, чем в угрюмом Манчестере. Гюндоган неплохо дебютировал на новом месте, класс победителя Лиги чемпионов помогал «Барселоне». Но возраст сказывается, а проблем у команды столько, что один человек их всех не перекроет. Илкай постарается выдать удачную весну, потому что ему ещё надо попасть на Евро-2024 в составе сборной Германии. Также не стоит забывать о контракте с «Барселоной». Соглашение длиннее, чем предлагали в «Манчестер Сити», завязывать с футболом Гюндоган не планирует.

Маркус Тюрам («Интер», 26 лет, нападающий)

У «Астон Виллы» по пути в ЛЧ есть Тилеманс – бельгийский хавбек выходит на замену. У «Атлетико» для ротации и спасительных голов есть Депай, голландец не играет с первых минут. Асенсио в ПСЖ тоже используется для ротации в атаке. А вот Тюрам – самая большая удача межсезонья среди свободных агентов. Тренер Индзаги заверил молодого разнопланового форварда, что ему найдется место в атаке «Интера» рядом с Лаутаро Мартинесом. Нежелание аргентинца уезжать из Италии тоже помогло убедить французского свободного агента. Получили одну из лучших связок нападающих в сезоне. Тюрам забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач в Серии А. У невероятного Мартинеса показатели ещё лучше, поэтому «Интер» лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента на семь пунктов после 23 туров. Как раз столько лет наследнику великого защитника Лилиана Тюрама. Его сын Маркус тоже может стать чемпионом Италии, как отец в составе «Ювентуса». Даже если Лаутаро отправят в другой клуб из-за финансовых проблем «Интера», у них останется Тюрам, с которым можно создать другую связку форвардов.