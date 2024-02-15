«Богемиан» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Слайго Роверс», который состоится 16 февраля 2024 года
«Богемиан»
В пяти очных матчах к ряду на своём поле «цыгане» выиграли у «Слайго». Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-красных», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой из Слайго. С разницей в пару мячей «Богемиан» уступил «Дроэде Юнайтед» в товарищеском матче (1:3). Ничейным исходом завершилась игра с командой «Сент-Патрикс Атлетик» (1:1).
9 февраля также в товарищеской встрече с минимальным счётом «Богемиан» выиграл у «бунтарей» из Корка.
«Слайго Роверс»
«Красно-белые» в межсезонье провели четыре товарищеских матча, из которых команда уступила только в одном футбольном поединке. Со счётом 5:4 «Слайго Роверс» выиграл у «Дерри Сити». Хет-трик на свой счёт в матче записал полузащитник Эллис Чапман. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Слайго Роверс» выиграл у команды «Голуэй Юнайтед».
На прошлых выходных со счётом 1:2 «красно-белые» уступили клубу «Финн Хэрпс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Богемиан» – 1.61
- Ничья – 4.10
- Победит «Слайго Роверс» – 5.40
- Победит «Богемиан» с форой -1.5 гола – 2.59
- Тотал голов больше 2.5 – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.95
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «цыгане» в пяти крайних матчах
- За такой же период «красно-белые» выиграли в двух футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Богемиана» с коэффициентом 1.61. На своём поле «чёрно-красные» обычно выигрывают у «Слайго» и предстоящий матч не станет исключением.