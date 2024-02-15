«Богемиан» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.02.2024)

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сегодня, 17:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Слайго Роверс», который состоится 16 февраля 2024 года

«Богемиан»

В пяти очных матчах к ряду на своём поле «цыгане» выиграли у «Слайго». Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-красных», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой из Слайго. С разницей в пару мячей «Богемиан» уступил «Дроэде Юнайтед» в товарищеском матче (1:3). Ничейным исходом завершилась игра с командой «Сент-Патрикс Атлетик» (1:1).

9 февраля также в товарищеской встрече с минимальным счётом «Богемиан» выиграл у «бунтарей» из Корка.

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» в межсезонье провели четыре товарищеских матча, из которых команда уступила только в одном футбольном поединке. Со счётом 5:4 «Слайго Роверс» выиграл у «Дерри Сити». Хет-трик на свой счёт в матче записал полузащитник Эллис Чапман. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Слайго Роверс» выиграл у команды «Голуэй Юнайтед».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «красно-белые» уступили клубу «Финн Хэрпс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемиан» – 1.61

Ничья – 4.10

Победит «Слайго Роверс» – 5.40

Победит «Богемиан» с форой -1.5 гола – 2.59

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.95

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «цыгане» в пяти крайних матчах

За такой же период «красно-белые» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Богемиана» с коэффициентом 1.61. На своём поле «чёрно-красные» обычно выигрывают у «Слайго» и предстоящий матч не станет исключением.