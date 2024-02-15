«Шемрок Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.02.2024)

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сегодня, 21:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Дандолк», который состоится 16 февраля 2024 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» выигрывают своих соперников в четырёх матчах к ряду. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Дандолком», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». В заключительном туре прошлого сезона Премьер-дивизиона с разницей в два гола «Роверс» выиграл у «Слайго» (4:2). В межсезонье «Обручи» провели две товарищеские встречи. С общим счётом 4:1 по сумме двух матчей «Шемрок Роверс» взял верх над командой «Лонгфорд Таун».

9 февраля в финальном матче Суперкубка Ирландии «Шемрок» одержал победу над клубом «Сент-Патрикс Атлетик».

«Дандолк»

«Чёрно-белые» в межсезонье провели три товарищеских матча. Только в одной встрече из трёх «Дандолк» порадовал победой своих поклонников. С минимальным счётом «чёрно-белые» уступили команде «Лонгфорд Таун». С разницей в пару мячей «Дандолк» выиграл у клуба «Малахайд Юнайтед» (3:1). Уже на первой минуте встречи «чёрно-белые» открыли счёт в матче.

2 февраля со счётом 1:2 «Дандолк» проиграл «Дроэде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.25

Ничья – 6.20

Победит «Дандолк» – 11.00

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 1.74

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Десять крайних очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре победы одержал «Роверс» в пяти последних матчах

За такой же период «чёрно-белые» обыграли своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Действующий чемпион без особых сложностей справится с «Дандолком» в предстоящем футбольном поединке. С коэффициентом 1.74 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Шемрока» с форой -1.5 гола за игру.