«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 17 февраля 2024 года
«Тоттенхэм»
Четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают на сегодняшний день «шпоры». Рассмотрим недавние матчи с участием «Тоттенхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками». На своём поле с разницей в один мяч «лилейно-белые» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда в рамках матча 22-го тура АПЛ (3:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «ирисками» из Ливерпуля (2:2).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «шпоры» выиграли у «Брайтона».
«Вулверхэмптон»
«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вулверхэмптона» за последнее время. С разницей в один гол «волки» уступили дома «красным дьяволам» в 22-ом туре чемпионата Англии (3:4). На выезде со счётом 4:2 «бродяги» выиграли у «Челси» в игре следующего тура АПЛ.
10 февраля в сухую, пропустив пару мячей, «Вулверхэмптон» уступил на своём поле «пчёлам» из Брентфорда.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.57
- Ничья – 4.80
- Победит «Вулверхэмптон» – 5.20
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола – 2.31
- Тотал голов больше 3.5 – 2.05
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.80
Статистика
- В двух крайних очных встречах «бродяги» выиграли у «шпор»
- Только одно поражение потерпел «Тоттенхэм» в пяти последних матчах
- За такой же период «волки» проиграли своим соперникам в двух футбольных поединках.
Прогноз
На своём поле «шпоры» смогут взять верх над «волками» в предстоящем футбольном поединке. С коэффициентом 1.57 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Тоттенхэма».