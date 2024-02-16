«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 17 февраля 2024 года

«Тоттенхэм»

Четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают на сегодняшний день «шпоры». Рассмотрим недавние матчи с участием «Тоттенхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками». На своём поле с разницей в один мяч «лилейно-белые» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда в рамках матча 22-го тура АПЛ (3:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «ирисками» из Ливерпуля (2:2).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «шпоры» выиграли у «Брайтона».

«Вулверхэмптон»

«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вулверхэмптона» за последнее время. С разницей в один гол «волки» уступили дома «красным дьяволам» в 22-ом туре чемпионата Англии (3:4). На выезде со счётом 4:2 «бродяги» выиграли у «Челси» в игре следующего тура АПЛ .

10 февраля в сухую, пропустив пару мячей, «Вулверхэмптон» уступил на своём поле «пчёлам» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.57

Ничья – 4.80

Победит «Вулверхэмптон» – 5.20

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола – 2.31

Тотал голов больше 3.5 – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 – 1.80

Статистика

В двух крайних очных встречах «бродяги» выиграли у «шпор»

Только одно поражение потерпел «Тоттенхэм» в пяти последних матчах

За такой же период «волки» проиграли своим соперникам в двух футбольных поединках.

Прогноз

На своём поле «шпоры» смогут взять верх над «волками» в предстоящем футбольном поединке. С коэффициентом 1.57 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Тоттенхэма».