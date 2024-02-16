«Аталанта» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.02.2024)

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вчера, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Сассуоло», который состоится 17 февраля 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с клубом «Сассуоло». Шесть побед к ряду одержала «Королева провинциалов». На своём поле в сухую, забив пару голов, «Бергамо Кальчо» выиграло у «маленьких зебр» из Удине. Со счётом 3:1 «Аталанта» взяла верх над «Лацио» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 4:1 «чёрно-синие» обыграли на выезде «грифонов» из Дженоа.

«Сассуоло»

Семнадцатое место занимают на сегодняшний день «чёрно-зелёные» в турнирной таблице Серии A. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Сассуоло» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «чёрно-зелёные» уступили «Монце» в рамках матча 22-го тура чемпионата Италии. С разницей в пару мячей «Сассуоло» проиграло «борзым» из Болоньи в игре следующего тура (2:4).

10 февраля ничейным исходом завершилась домашняя игра с «быками» из Турина.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.36

Ничья – 5.60

Победит «Сассуоло» – 8.00

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 1.94

Тотал голов больше 3.5 – 2.21

Тотал голов меньше 3.5 – 1.67

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из десяти крайних матчей только в одном «Аталанта» проиграла

За аналогичный период «чёрно-зелёные» уступили своим соперникам в шести поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.94 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в два гола «чёрно-синие» обыграют в предстоящем футбольном поединке своего оппонента.