«Ипсвич Таун» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Ротерхэм», который состоится 20 февраля 2024 года

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ипсвича», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «мельниками». Со счётом 2:2 вничью сыграли «синие» с командой «Вест Бромвич» в рамках матча 31-го тура чемпионата. В сухую, пропустив четыре гола, «Миллуол» потерпел поражение от «Ипсвича» в игре следующего тура.

17 февраля со счётом 2:1 «Ипсвич Таун» взял верх над «лебедями» из Суонси.

«Ротерхэм»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на сегодняшний день «красно-белые». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Ротерхэма» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «мельники» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив три мяча, «Ротерхэм» проиграл «павлинам» из Лидса в рамках матча 31-го тура Чемпион Лиги. С разницей в один мяч «красно-белые» уступили «Халлу» в позапрошлом туре Чемпионшипа (1:2).

С минимальным счётом «мельники» потерпели поражение на своём поле от «шершней» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич Таун» – 1.23

Ничья – 5.80

Победит «Ротерхэм» – 12.00

Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола – 1.69

Тотал голов больше 2.5 – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 – 2.24

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «мельники» в пяти последних матчах

За такой же период «трактористы» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу команды «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.69. Проигрышная серия «Ротерхэма» продлится. «Мельники» не смогут увезти очки из Ипсвича в предстоящем матче.