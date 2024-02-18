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«Ипсвич Таун» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:24
«Ипсвич Таун» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Ротерхэм», который состоится 20 февраля 2024 года

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ипсвича», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «мельниками». Со счётом 2:2 вничью сыграли «синие» с командой «Вест Бромвич» в рамках матча 31-го тура чемпионата. В сухую, пропустив четыре гола, «Миллуол» потерпел поражение от «Ипсвича» в игре следующего тура.

17 февраля со счётом 2:1 «Ипсвич Таун» взял верх над «лебедями» из Суонси.

«Ротерхэм»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на сегодняшний день «красно-белые». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Ротерхэма» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «мельники» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив три мяча, «Ротерхэм» проиграл «павлинам» из Лидса в рамках матча 31-го тура Чемпион Лиги. С разницей в один мяч «красно-белые» уступили «Халлу» в позапрошлом туре Чемпионшипа (1:2).

С минимальным счётом «мельники» потерпели поражение на своём поле от «шершней» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ипсвич Таун» – 1.23
  • Ничья – 5.80
  • Победит «Ротерхэм» – 12.00
  • Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола – 1.69
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.24

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Четыре поражения потерпели «мельники» в пяти последних матчах
  • За такой же период «трактористы» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу команды «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.69. Проигрышная серия «Ротерхэма» продлится. «Мельники» не смогут увезти очки из Ипсвича в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ипсвич
Все комментарии
wdjp49wxnujp
wdjp49wxnujp
сегодня в 00:45
Думаю, что победа достанется “Ипсвичу”, но “Ротерхэм” может преподнести сюрприз.
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45vx4v2hpgjp
сегодня в 00:40
Можно предположить, что “Ипсвич” имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.
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