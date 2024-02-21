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«Динамо» Загреб – «Реал Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:52
«Динамо» Загреб – «Реал Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Динамо» Загреб – «Реал Бетис», который состоится 22 февраля 2024 года

«Динамо» Загреб

Загребские «динамовцы» в турнирной таблице чемпионата Хорватии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Бетисом». В пяти последних матчах «Динамо» не проигрывает своим оппонентам. На выезде ничейным исходом завершилась встреча с «Локомотивом» в рамках матча 22-го тура чемпионата. 15 февраля в 1/16 плей-офф Лиги конференций УЕФА «динамовцы» с минимальным счётом выиграли у «Бетиса» в гостях.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «синие» взяли верх над командой «Вараждин».

«Реал Бетис»

«Бетикос» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимает седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. На своём поле ничью раскатали «зелёно-белые» с «Хетафе» в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании. В гостях «Реал Бетис» одержал победу над «жёлтой подлодкой» из Кадиса в позапрошлом туре Примеры (2:0).

18 февраля нулевую ничью раскатали «гелиополиты» с «Алавесом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Загреб – 2.80
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Реал Бетис» – 2.54
  • Победит «Реал Бетис» с форой -1.5 гола – 5.05
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

  • Восемь побед одержали «динамовцы» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «зелёно-белые» обыграли своих соперников в трёх встречах
  • Пять крайних матчей с участием «Бетиса» завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Если «динамовцы» смогли справиться с «Бетисом» в гостях, то и на своём поле возьмут верх над оппонентом. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 2.80 на победу «Динамо».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Динамо
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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Хозяева вряд ли будут форсировать события - ничья Х.
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