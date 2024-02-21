«Динамо» Загреб – «Реал Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Динамо» Загреб – «Реал Бетис», который состоится 22 февраля 2024 года

«Динамо» Загреб

Загребские «динамовцы» в турнирной таблице чемпионата Хорватии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Бетисом». В пяти последних матчах «Динамо» не проигрывает своим оппонентам. На выезде ничейным исходом завершилась встреча с «Локомотивом» в рамках матча 22-го тура чемпионата. 15 февраля в 1/16 плей-офф Лиги конференций УЕФА «динамовцы» с минимальным счётом выиграли у «Бетиса» в гостях.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «синие» взяли верх над командой «Вараждин».

«Реал Бетис»

«Бетикос» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимает седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. На своём поле ничью раскатали «зелёно-белые» с «Хетафе» в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании. В гостях «Реал Бетис» одержал победу над «жёлтой подлодкой» из Кадиса в позапрошлом туре Примеры (2:0).

18 февраля нулевую ничью раскатали «гелиополиты» с «Алавесом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 2.80

Ничья – 3.30

Победит «Реал Бетис» – 2.54

Победит «Реал Бетис» с форой -1.5 гола – 5.05

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

Восемь побед одержали «динамовцы» в десяти крайних матчах

За такой же период «зелёно-белые» обыграли своих соперников в трёх встречах

Пять крайних матчей с участием «Бетиса» завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Если «динамовцы» смогли справиться с «Бетисом» в гостях, то и на своём поле возьмут верх над оппонентом. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 2.80 на победу «Динамо».