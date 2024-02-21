«Ференцварош» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Ференцварош» – «Олимпиакос», который состоится 22 февраля 2024 года

«Ференцварош»

«Фроди» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает на данный момент второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием действующего чемпиона Венгрии. С разгромным счётом на своём поле «зелёные орлы» взяли верх над командой МТК Будапешт в рамках матча 19-го тура чемпионата (5:1). С разницей в один мяч «Фроди» выиграл у «Дебрецена» в следующем туре Высшей лиги (2:1).

15 февраля с минимальным счётом «Олимпиакос» обыграл на своём поле «зелёно-белых».

«Олимпиакос»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги Греции находятся на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Олимпиакоса» за последнее время. В трёх крайних матчах «Легенда» обыграла своих соперников. Крайний раз в начале месяца «красно-белые» потерпели поражение. В гостях «Олимпиакос» уступил «Панатинаикосу» в рамках матча 21-го тура чемпионата (0:2). С большим счётом «Легенда» одержала победу над ОФИ (4:0).

На прошлых выходных со счётом 4:1 «красно-белые» взяли верх над ПАОКом в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» – 2.18

Ничья – 3.54

Победит «Олимпиакос» – 3.22

Победит «Ференцварош» с форой -1.5 гола – 3.92

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «Ференцварош» обыграл своих оппонентов

За такой же период «Олимпиакос» одержал четыре победы

В Будапеште «красно-белым» пока не доводилось выигрывать у «зелёных орлов».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече с коэффициентом 2.18 на победу «Ференцвароша». Победа достанется «зелёным орлам» в напряжённой борьбе, но они справятся с «Легендой».