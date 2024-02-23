«Шарлеруа» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708639977

сегодня, 01:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Генк», который состоится 23 февраля 2024 года

«Шарлеруа»

«Зебры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шарлеруа» за последнее время. С минимальным счётом «чёрно-белые» уступили «Кортрейку» в рамках матча 24-го тура Лиги Жюпиле. В следующем туре чемпионата «зебры» проиграли дома «Андерлехту» (1:3).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «чёрно-белые» с командой «Хеверли Лувен».

«Генк»

Седьмое место занимает «Генк» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи. Рассмотрим недавние матчи с участием «шахтёров», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шарлеруа». С минимальным счётом «Генк» уступил дома «Юниону» в 24-ом туре чемпионата. Со счётом 1:1 вничью сыграли «магистры» с «Мехеленом» в следующем туре Эредивизи.

17 февраля со счётом 3:1 «шахтёры» одержали победу над «RWDM».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 4.17

Ничья – 3.86

Победит «Генк» – 1.82

Победит «Генк» с форой -1.5 гола – 3.06

Тотал голов больше 2.5 – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «зебры» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «шахтёры» уступили в двух встречах.

Прогноз

Не без труда, но свои три очка гости возьмут в будущей встрече. С коэффициентом 1.82 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Генка».