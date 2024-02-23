«Шарлеруа» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Генк», который состоится 23 февраля 2024 года
«Шарлеруа»
«Зебры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шарлеруа» за последнее время. С минимальным счётом «чёрно-белые» уступили «Кортрейку» в рамках матча 24-го тура Лиги Жюпиле. В следующем туре чемпионата «зебры» проиграли дома «Андерлехту» (1:3).
На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «чёрно-белые» с командой «Хеверли Лувен».
«Генк»
Седьмое место занимает «Генк» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи. Рассмотрим недавние матчи с участием «шахтёров», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шарлеруа». С минимальным счётом «Генк» уступил дома «Юниону» в 24-ом туре чемпионата. Со счётом 1:1 вничью сыграли «магистры» с «Мехеленом» в следующем туре Эредивизи.
17 февраля со счётом 3:1 «шахтёры» одержали победу над «RWDM».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шарлеруа» – 4.17
- Ничья – 3.86
- Победит «Генк» – 1.82
- Победит «Генк» с форой -1.5 гола – 3.06
- Тотал голов больше 2.5 – 1.76
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.07
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- Три поражения потерпели «зебры» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «шахтёры» уступили в двух встречах.
Прогноз
Не без труда, но свои три очка гости возьмут в будущей встрече. С коэффициентом 1.82 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Генка».