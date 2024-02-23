«Вердер» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Дармштадт 98», который состоится 24 февраля 2024 года

«Вердер»

«Бременцы» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вердера» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Вердер» выиграл у «карнавальников» из Майнца в рамках матча 20-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «музыканты» дома уступили «Хайденхайму» в следующем туре Бундеслиги (1:2).

16 февраля с минимальным счётом «бременцы» на выезде одержали победу над «козлами» из Кёльна.

«Дармштадт 98»

«Лилии» в турнирной таблице Бундеслиги занимают последнее место на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых» за последнее время. С октября месяца прошлого года «Дармштадт» не радует победами своих поклонников. Пропустив пару мячей, «лилии» проиграли в сухую «фармацевтам» из Леверкузена в рамках матча 20-го тура чемпионата Германии. Нулевую ничью раскатали «сине-белые» с «жеребятами» из Мёнхенгладбаха.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Штутгарт» в гостях выиграл у «лилий».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 1.72

Ничья – 4.15

Победит «Дармштадт 98» – 5.13

Победит «Вердер» с форой -1.5 гола – 2.77

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти крайних «бременцы» уступили своим соперникам

За аналогичный период «сине-белые» проиграли в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке ставку сделать на победу «Вердера» с коэффициентом 1.72. В недавнем домашнем матче «бременцы» потерпели поражение. «Музыкантам» необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками.