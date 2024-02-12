Смолов рассказал, чем займётся после завершения игровой карьеры

Нападающий «Динамо» ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры.

По окончании карьеры планирую попутешествовать, а потом пойти учиться. Посмотреть какие-то места, в которых хотел побывать, но не рискнул, потому что отпуск один и хочется провести его в теплых странах.

Насчет учебы — посмотрим, какие курсы будут доступны на тот момент. Но это направление — спортивный менеджмент. На тренера на сегодняшний день учиться не планирую.