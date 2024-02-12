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Смолов рассказал, чем займётся после завершения игровой карьеры

вчера, 08:35

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры.

По окончании карьеры планирую попутешествовать, а потом пойти учиться. Посмотреть какие-то места, в которых хотел побывать, но не рискнул, потому что отпуск один и хочется провести его в теплых странах.

Насчет учебы — посмотрим, какие курсы будут доступны на тот момент. Но это направление — спортивный менеджмент. На тренера на сегодняшний день учиться не планирую.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:53
Зачем планировать на когда-то, если можно прямо сейчас ехать путешествовать? Всё равно толку от него в ДМ мало.
112910415
112910415
вчера в 10:42
есть подозрение, что до курсов дело не дойдёт !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
Манерам поучись))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:29
Играл плохо, заработал много.
И на путешествия хватит и на жизнь останется.
5wb4ex5amjf6
5wb4ex5amjf6
вчера в 10:25
Интересно, какие места Фёдор хочет посетить? Может быть, он откроет для нас какие-то новые туристические направления?
adekvat
adekvat
вчера в 09:12
На курсы сварщиков, хорошая специальность.
pceyacwvrn7z
pceyacwvrn7z
вчера в 08:50
Икспердом на Муть ТВ в любом случае возьмут
yxphhncefpb5
yxphhncefpb5
вчера в 08:50
Будет как безумный гонять на своем дорогом авто, пока не разобьет его в хлам.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 08:46
Попутешествовать это здорово, после карьеры это необходимо.
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