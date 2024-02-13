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Свен-Горан Эрикссон войдёт в тренерский штаб «Ливерпуля» в матче легенд

вчера, 17:24

Бывший наставник сборной Англии Свен-Горан Эрикссон войдёт в тренерский штаб команды легенд «Ливерпуля» в матче с легендами «Аякса».

Встреча состоится 23 марта на стадионе «Энфилд». Все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на поддержку работы фонда «Ливерпуля» и его благотворительных партнёров.

Подтверждено участие в матче Ежи Дудека, Сандера Вестервельда, Мартина Шкртела, Фабио Аурелио, Грегори Виньяля, Джибриля Сиссе, а также Райана Бабела.

Свен-Горан Эрикссон в январе сообщил о том, что у него обнаружили неоперабельный рак.

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Все комментарии
qc6hsceftmpc
qc6hsceftmpc
вчера в 21:57
Хорошо что именно Эрикссону доверили быть тренером
galem72
galem72
вчера в 19:51
Это будет ярким прощанием шведа с футболом. Молодцы, что пригласили его на этот матч. Уважили мистера Эрикссона перед уходом на вечный покой.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:17
Главное чтоб по тв показали,а то и так смотреть нечего!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:27
Надо будет как-нибудь со спартаком ретро матч сыграть, вспомнить 7:0)))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:27
Свен-Горан Эрикссон поможет Ливерпулю выиграть этот матч.
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