Свен-Горан Эрикссон войдёт в тренерский штаб «Ливерпуля» в матче легенд

Бывший наставник сборной Англии Свен-Горан Эрикссон войдёт в тренерский штаб команды легенд «Ливерпуля» в матче с легендами «Аякса».
Встреча состоится 23 марта на стадионе «Энфилд». Все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на поддержку работы фонда «Ливерпуля» и его благотворительных партнёров.
Подтверждено участие в матче Ежи Дудека, Сандера Вестервельда, Мартина Шкртела, Фабио Аурелио, Грегори Виньяля, Джибриля Сиссе, а также Райана Бабела.
Свен-Горан Эрикссон в январе сообщил о том, что у него обнаружили неоперабельный рак.