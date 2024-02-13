Свен-Горан Эрикссон войдёт в тренерский штаб «Ливерпуля» в матче легенд

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вчера, 17:24

Бывший наставник сборной Англии войдёт в тренерский штаб команды легенд «Ливерпуля» в матче с легендами «Аякса».

Встреча состоится 23 марта на стадионе «Энфилд». Все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на поддержку работы фонда «Ливерпуля» и его благотворительных партнёров.

Подтверждено участие в матче Ежи Дудека, Сандера Вестервельда, Мартина Шкртела, Фабио Аурелио, Грегори Виньяля, Джибриля Сиссе, а также Райана Бабела.

Свен-Горан Эрикссон в январе сообщил о том, что у него обнаружили неоперабельный рак.