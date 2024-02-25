«Айнтрахт» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Вольфсбург», который состоится 25 февраля 2024 года
«Айнтрахт»
«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Айнтрахта», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками» из Вольфсбурга. Со счётом 2:2 на выезде «орлы» сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги конференций УЕФА. Ничью раскатал «Айнтрахт» с «Фрайбургом» в прошлом туре чемпионата (3:3).
22 февраля со счётом 1:2 в ответной встрече «Айнтрахт» дома уступил «жёлто-синим» из Брюсселя.
«Вольфсбург»
Четырнадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «волки» на текущий момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вольфсбурга» за последнее время. В рамках матча 20-го тура чемпионата Германии «зелёно-белые» дома раскатали ничью с «Хоффенхаймом» (2:2). С минимальным счётом «волки» на выезде уступили «железным» из Берлина в позапрошлом туре Бундеслиги.
На прошлых выходных со счётом 1:1 «Вольфсбург» на своём поле сыграл вничью с «дортмундцами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» – 2.31
- Ничья – 3.59
- Победит «Вольфсбург» – 3.28
- Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 4.15
- Тотал голов больше 2.5 – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.90
Статистика
- Два поражения потерпели «орлы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «волки» уступили в двух встречах
- В четырёх очных матчах из пяти последних исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 2.31 компания Pinnacle предлагает в будущей встрече ставку сделать на победу «Айнтрахта». На данный момент «орлы» вполне могу взять верх над «волками» из Вольфсбурга в предстоящем матче.