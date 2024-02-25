«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.02.2024)

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сегодня, 02:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм», который состоится 25 февраля 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «дортмундцев», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Хоффенхаймом». В сухую, забив три гола, «Боруссия» взяла верх над «Фрайбургом» в рамках матча 21-го тура Бундеслиги. Со счётом 1:1 вничью сыграли «чёрно-жёлтые» с «волками» из Вольфсбурга в следующем туре чемпионата.

20 февраля в рамках первой игры 1/8 плей-офф Лиги чемпионов со счётом 1:1 вничью завершилась выездная встреча с ПСВ .

«Хоффенхайм»

«Деревенские» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на десятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Хоффенхайма» за последнее время. Со счётом 2:2 вничью сыграли «сине-белые» с «волками» из Вольфсбурга в рамках матча 20-го тура чемпионата Германии. В следующем туре «деревенские» раскатали ничью с «козлами» из Кёльна (1:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Хоффенхайм» уступил дома «Униону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.56

Ничья – 5.13

Победит «Хоффенхайм» – 5.54

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.32

Тотал голов больше 3.5 – 1.90

Тотал голов меньше 3.5 – 2.03

Статистика

В шести очных матчах к ряду «Боруссия» выиграла у «Хоффенхайма»

В четырёх матчах из десяти крайних «дортмундцы» обыграли своих соперников

За такой же период «Хоффенхайм» одержал одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече ставку сделать на победу «Боруссии» с коэффициентом 1.56. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка.