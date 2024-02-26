«Трабзонспор» – «Башакшехир»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на четвертьфинальный матч Кубка Турции «Трабзонспор» – «Башакшехир», который состоится 28 февраля 2024 года

«Трабзонспор»

В тройку самых сильных команд чемпионата Турции входят «бордово-синие» на данный момент. Вспомним недавние матчи с участием «Трабзонспора», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Башакшехиром». В четырёх матчах к ряду «черноморские штормы» взяли верх над своими соперниками. Со счётом 2:0 «бордово-синие» обыграли дома команду «Хатайспор» в 25-ом туре Суперлиги. С таким же счётом «Трабзонспор» выиграл у «Пендикспора» в следующем туре чемпионата.

25 февраля с минимальным счётом «черноморские штормы» одержали победу над командой «Аданадемирспор».

«Башакшехир»

«Оранжево-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги занимают седьмую строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Башакшехира» за последнее время. В сухую, пропустив два гола, «оранжево-чёрные» проиграли в гостях «Галатасараю». С разницей в один мяч «Башакшехир» уступил дома «Кайсериспору» в 26-ом туре чемпионата Турции (2:3).

24 февраля со счётом 2:0 «оранжево-чёрные» взяли верх над «Газиантепом» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Трабзонспор» – 1.95

Ничья – 3.54

Победит «Башакшехир» – 3.70

Победит «Трабзонспор» с форой -1.5 гола – 3.42

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Только в одной встрече из пяти крайних «Трабзонспор» проиграл

Два поражения потерпели «оранжево-чёрные» за аналогичный период

В трёх очных встречах из пяти последних исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече с коэффициентом 1.95 на победу «Трабзонспора». На своём поле «черноморские штормы» одержат уверенную победу над «оранжево-чёрными».