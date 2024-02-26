«Базель» – «Лугано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708977942

сегодня, 23:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на четвертьфинальный матч Кубка Швейцарии «Базель» – «Лугано», который состоится 28 февраля 2024 года

«Базель»

«Красно-синие» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Швейцарии занимают восьмое место. Вспомним недавние матчи с участием «Базеля», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Лугано». С минимальным счётом в рамках матча 23-го тура чемпионата «красно-синие» взяли верх над «Санкт-Галленом». В следующем туре Суперлиги «Базель» уступил нам выезде «Грассхопперу» (1:2).

24 февраля со счётом 2:0 «Базель» выиграл у «Ивердона».

«Лугано»

«Бьянконери» в турнирной таблице Суперлиги находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «белых» за последнее время. Со счётом 3:3 вничью сыграли «Бьянконери» с командой «Янг Бойз» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч на своём поле «Серветт» выиграл у «Лугано» в следующем туре Суперлиги (2:1).

На прошлых выходных «белые» со счётом 2:0 взяли верх над «Цюрихом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Базель» – 2.20

Ничья – 3.44

Победит «Лугано» – 3.12

Победит «Базель» с форой -1.5 гола – 4.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «Базель» проиграл

За такой же период «Лугано» уступило в одной встрече.

Прогноз

С большой долей вероятности основного времени встречи может не хватить командам, чтобы определить полуфиналиста. С коэффициентом 3.44 компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на ничью.