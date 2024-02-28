«Атлетик» Бильбао – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао – «Атлетико», который состоится 29 февраля 2024 года

«Атлетик» Бильбао

«Баски» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на пятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «львов» за последнее время. С минимальным счётом «Атлетик» на выезде выиграл у «матрасников» из Мадрида в первой полуфинальной игре Кубка Испании. Нулевую ничью раскатали «львы» в гостях с «Альмерией» в рамках матча 24-го тура Ла Лиги. Со счётом 3:2 «баски» взяли верх над «жиронцами» в следующем туре чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Бетис» на своём поле одержал победу надо «львами».

«Атлетико»

Четвёртое место занимают на данный момент «матрасники» в турнирной таблице Примеры. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «индейцев», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «басками». С разгромным счётом «Атлетико» выиграло у «Лас-Пальмаса» в матче 25-го тура чемпионата Испании (5:0). С минимальным счётом «индейцы» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов уступили миланскому «Интеру».

24 февраля со счётом 2:2 вничью «матрасники» сыграли на выезде с «Альмерией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 2.47

Ничья – 3.31

Победит «Атлетико» – 3.22

Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 гола – 4.75

Тотал голов больше 2.5 – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «баски» в пяти последних матчах

Только в одной встрече за аналогичный период «матрасники» порадовали своих болельщиков победой.

Прогноз

С коэффициентом 2.47 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Атлетика» из Бильбао. Если учитывать, что «львы» смогли в гостях обыграть «матрасников», то и на своём поле «баски» возьмут верх над мадридской командой. В финале Кубка Испании мы увидим «Атлетик».