«Спортинг» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый полуфинальный матч Кубка Португалии «Спортинг» – «Бенфика», который состоится 29 февраля 2024 года

«Спортинг»

Вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день «львы» из Лиссабона. Вспомним недавние матчи с участием «Спортинга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бенфикой». В позапрошлом туре Примейра-лиги «зелёно-белые» в гостях обыграли команду «Морейренси» в матче 22-го тура чемпионата (2:0). Вничью завершилась домашняя игра со швейцарской командой «Янг Бойз» в 1/16 плей-офф Лиги Европы (1:1). По итогам двух встреч «Спортинг» прошёл в следующий этап.

На прошлых выходных со счётом 3:3 «львы» раскатали ничью с командой «Риу Аве».

«Бенфика»

«Славные» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Бенфики» за последнее время. С большим счётом на своём поле «орлы» взяли верх над «Визелой» в рамках матча 22-го тура чемпионата Португалии (6:1). С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «славные» обыграли «Тулузу» в 1/16 Лиги Европы.

25 февраля со счётом 4:0 «Бенфика» дома выиграла у «Портимоненси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.97

Ничья – 3.72

Победит «Бенфика» – 3.64

Победит «Спортинг» с форой -1.5 гола – 3.34

Тотал голов больше 2.5 – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «львы» в пяти последних матчах

«Орлы» также выиграли в трёх встречах за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.97 на победу «Спортинга». «Бенфика» в хорошей форме на данном этапе, но «львы» всё-таки сильнее. На своём поле «зелёно-белые» обыграют «славных».