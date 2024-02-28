«Дерри Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.03.2024)

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вчера, 21:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 1 марта 2024 года

«Дерри Сити»

«Кондитеры» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дерри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святошами». В сухую, забив три гола, «красно-белая армия» в товарищеской встрече выиграла у «Инститьюта» из Северной Ирландии. В матче первого тура нового сезона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» выиграл у «Дроэды Юнайтед» с разницей в один мяч (2:1).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «красно-белые» с командой «Дерри Сити».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Пат’с» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на шестой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «святош» за последнее время. В финале Суперкубка Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» уступил «Шемроку» с разницей в два гола (1:3). С минимальным счётом «Пат’с» на выезде выиграл у «Голуэй Юнайтед».

23 февраля со счётом 0:1 «святоши» дома проиграли «Богемиансу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 1.69

Ничья – 3.80

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 5.15

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 2.82

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «красно-белые» в пяти последних матчах

За такой же период «святоши» выиграли у своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.69 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей игре на победу «Дерри Сити». Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный в предстоящем футбольном поединке.