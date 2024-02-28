«Шемрок Роверс» – «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Дроэда Юнайтед», который состоится 1 марта 2024 года

«Шемрок Роверс»

«Шемрок» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает восьмое место. Команда в новом сезоне пока не радует победами своих поклонников. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Шемрока» за последнее время. В финальном матче Суперкубка Ирландии «Обручи» взяли верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик» (3:1). Ничью на своём поле раскатал «Шемрок» с «Дандолком» в матче 1-го тура Премьер-дивизиона (1:1).

23 февраля на своём поле «Шелбурн» одержал победу над «Роверсом» со счётом 2:1.

«Дроэда Юнайтед»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимает на сегодняшний день «Дроэда». Рассмотрим недавние матчи с участием «дрогов», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «зелёно-белыми». В первых двух турах нового сезона «Дроэда Юнайтед» проиграла своим соперникам. С разницей в один мяч «турки» уступили на выезде «красно-белой армии» из Дерри.

В матче 2-го тура на своём поле «бордово-голубые» потерпели поражение от команды «Уотерфорд Юнайтед» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.25

Ничья – 6.05

Победит «Дроэда Юнайтед» – 11.50

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 1.92

Тотал голов больше 2.5 – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 – 2.33

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «Шемрок Роверс» проиграл

За аналогичный период «бордово-голубые» уступили в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече ставку сделать с коэффициентом 1.92 на победу команды «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «Роверс» выиграет у «дрогов». Действующему чемпиону необходимо взобраться на вершину турнирной таблицы в ближайшее время. Болельщики с нетерпением ждут от них первую победу в сезоне.