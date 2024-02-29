«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль», который состоится 2 марта 2024 года

«Ноттингем Форест»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «лесники» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фореста», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ливерпулем». С разницей в один мяч «ловкие деревья» дома проиграли «сорокам» из Ньюкасла в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги (2:3). На своём поле со счётом 2:0 «красные» взяли верх над «молотобойцами» в следующем туре АПЛ .

На прошлых выходных со счётом 2:4 «лесники» уступили в гостях «вилланам» из Бирмингема.

«Ливерпуль»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на первой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Ливерпуля» за последнее время. Со счётом 4:1 «скаузеры» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда в рамках матча 25-го тура Премьер-лиги. С таким же счётом «мерсисайдцы» дома обыграли «шляпников» из Лутона в следующем туре чемпионата.

25 февраля в финальном матче Кубка английской лиги после дополнительного времени «Ливерпуль» одержал победу над «пенсионерами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 5.69

Ничья – 4.83

Победит «Ливерпуль» – 1.58

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 гола – 2.44

Тотал голов больше 2.5 – 1.46

Тотал голов меньше 2.5 – 2.53

Статистика

Две победы одержали «лесники» в пяти крайних матчах

В четырёх футбольных поединках за аналогичный период «скаузеры» выиграли своих соперников

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На кураже после победы над «Челси» в предстоящем футбольном поединке «Ливерпуль» возьмёт верх над «лесниками». С коэффициентом 1.58 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Ливерпуля».