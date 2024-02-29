«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль», который состоится 2 марта 2024 года
«Ноттингем Форест»
Семнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «лесники» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фореста», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ливерпулем». С разницей в один мяч «ловкие деревья» дома проиграли «сорокам» из Ньюкасла в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги (2:3). На своём поле со счётом 2:0 «красные» взяли верх над «молотобойцами» в следующем туре АПЛ.
На прошлых выходных со счётом 2:4 «лесники» уступили в гостях «вилланам» из Бирмингема.
«Ливерпуль»
«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на первой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Ливерпуля» за последнее время. Со счётом 4:1 «скаузеры» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда в рамках матча 25-го тура Премьер-лиги. С таким же счётом «мерсисайдцы» дома обыграли «шляпников» из Лутона в следующем туре чемпионата.
25 февраля в финальном матче Кубка английской лиги после дополнительного времени «Ливерпуль» одержал победу над «пенсионерами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 5.69
- Ничья – 4.83
- Победит «Ливерпуль» – 1.58
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 гола – 2.44
- Тотал голов больше 2.5 – 1.46
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.53
Статистика
- Две победы одержали «лесники» в пяти крайних матчах
- В четырёх футбольных поединках за аналогичный период «скаузеры» выиграли своих соперников
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
На кураже после победы над «Челси» в предстоящем футбольном поединке «Ливерпуль» возьмёт верх над «лесниками». С коэффициентом 1.58 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Ливерпуля».