«Ньюкасл Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Вулверхэмптон», который состоится 2 марта 2024 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ньюкасла», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «волками». В позапрошлом туре АПЛ со счётом 2:2 «сороки» дома сыграли вничью с «вишнями» из Борнмута. С разницей в три гола «Ньюкасл» проиграл на выезде «канонирам» (1:4).

27 февраля в 1/8 Кубка Англии после серии пенальти «чёрно-белые» взяли верх над «Блэкберном» (2:1).

«Вулверхэмптон»

«Бродяги» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вулверхэмптона» за последнее время. Со счётом 2:1 на выезде «волки» взяли верх над «Тоттенхэмом» в 25-ом туре Премьер-лиги. С минимальным счётом на своём поле «бродяги» выиграли у «клинков» из Шеффилда.

28 февраля со счётом 1:0 «Вулверхэмптон» взял верх над «Брайтоном» в 1/8 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.93

Ничья – 4.09

Победит «Вулверхэмптон» – 3.95

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 гола – 3.14

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.45

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «сороки» в пяти последних матчах

В четырёх матчах за аналогичный период «волки» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.93. Не без труда, но «сороки» обыграют «волков». Именно такой исход представляется наиболее вероятным.