«Бавария» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Бавария»
Коллектив Томаса Тухеля провалился практически во всех турнирах и рискует досрочно вылететь из Лиги чемпионов, чем обрушит на себя гнев болельщиков. Тем не менее, фаворитом считаются именно мюнхенские футболисты, которые должны исправиться за матч в Риме и оформить путевку в четвертьфинал, отвлекая руководство и болельщиков от проблем в Бундеслиге, где отставание от «Байера» достигает уже 10 очков. Матч будет интересным и интригующим, ведь «Лацио» не готов сдаваться.
1 марта «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» на выезде (2:2), а 24 февраля команда вырвала победу на своем поле у «РБ Лейпциг» (2:1).
«Лацио»
«Лацио» остался доволен победой в первой встрече, однако по игре команда явно уступала немцам. Все это настораживает тренерский штаб, который вдобавок обеспокоен местом клуба в середине турнирной таблицы. Тем не менее, настроиться на матч плей-офф всегда легче, чем на длинную дистанцию, поэтому гости сделают все, чтобы помешать «Баварии» реализовать свои планы на футбольном поле.
1 марта «Лацио» проиграл на своем стадионе «Милану» (0:1), а 26 февраля не смог набрать очков и в игре с «Фиорентиной» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.32
- Ничья – 5.8
- Победит «Лацио» – 10.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6
Статистика
- Пять из семи последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»
- «Лацио» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два из трех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют
Прогноз
Поставить на вариант „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. „Бавария“ наверняка забьет больше и пройдет в следующий раунд, но с ее проблемами в обороне, сохранить свои ворота „сухими“ будет необычайно сложно.