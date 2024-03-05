«Бавария» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1709634154

сегодня, 13:22

«Бавария»

Коллектив Томаса Тухеля провалился практически во всех турнирах и рискует досрочно вылететь из Лиги чемпионов, чем обрушит на себя гнев болельщиков. Тем не менее, фаворитом считаются именно мюнхенские футболисты, которые должны исправиться за матч в Риме и оформить путевку в четвертьфинал, отвлекая руководство и болельщиков от проблем в Бундеслиге, где отставание от «Байера» достигает уже 10 очков. Матч будет интересным и интригующим, ведь «Лацио» не готов сдаваться.

1 марта «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» на выезде (2:2), а 24 февраля команда вырвала победу на своем поле у «РБ Лейпциг» (2:1).

«Лацио»

«Лацио» остался доволен победой в первой встрече, однако по игре команда явно уступала немцам. Все это настораживает тренерский штаб, который вдобавок обеспокоен местом клуба в середине турнирной таблицы. Тем не менее, настроиться на матч плей-офф всегда легче, чем на длинную дистанцию, поэтому гости сделают все, чтобы помешать «Баварии» реализовать свои планы на футбольном поле.

1 марта «Лацио» проиграл на своем стадионе «Милану» (0:1), а 26 февраля не смог набрать очков и в игре с «Фиорентиной» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.32

Ничья – 5.8

Победит «Лацио» – 10.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

Пять из семи последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Два из трех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют

Прогноз

Поставить на вариант „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. „Бавария“ наверняка забьет больше и пройдет в следующий раунд, но с ее проблемами в обороне, сохранить свои ворота „сухими“ будет необычайно сложно.