«Реал» Сосьедад — «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:03

«Реал» Сосьедад

Испанский клуб не радует в последних матчах болельщиков и шансы на проход « ПСЖ » тают даже у самых преданный фанатов. Команда сдает и в Ла Лиге, где занимает седьмое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В домашней игре хозяевам следует отыграть два мяча и если это удастся сделать, то футбольную Европу ждет небольшая сенсация, за которыми скучают нейтральные болельщики.

2 марта «Реал» Сосьедад на выезде проиграл «Севилье» (2:3), а 27 февраля уступил в полуфинале кубка «Мальорке» (1:2, по пенальти).

« ПСЖ »

Мбаппе и компания прекрасно себя чувствуют в Лиге 1 и хотят побороться за Лигу чемпионов, тем более неплохой задел в Париже уже был сделан (2:0). Команда не должна недооценивать соперника, ведь «Реал» Сосьедад отлично выступил в групповом этапе и может создать проблемы любому сопернику даже в сложной ситуации. Французский коллектив рассчитывает забить быстрый мяч, что снизит атакующий пыл соперника, а гости смогут спокойно довести противостояние в свою пользу.

1 марта « ПСЖ » сыграл вничью с «Монако» (0:0), а 25 февраля не смог дожать на своем стадионе «Ренн» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 2.4

Ничья – 3.6

Победит « ПСЖ » – 3

» – 3 Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

«Реал» Сосьедад проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде Шесть из десяти последних матчей французского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что хозяева будут предпринимать попытки отыграться и рисковать в обороне, чем и воспользуются гости, добыв еще и выездную победу.