«Реал» Сосьедад — «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Реал» Сосьедад
Испанский клуб не радует в последних матчах болельщиков и шансы на проход «ПСЖ» тают даже у самых преданный фанатов. Команда сдает и в Ла Лиге, где занимает седьмое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В домашней игре хозяевам следует отыграть два мяча и если это удастся сделать, то футбольную Европу ждет небольшая сенсация, за которыми скучают нейтральные болельщики.
2 марта «Реал» Сосьедад на выезде проиграл «Севилье» (2:3), а 27 февраля уступил в полуфинале кубка «Мальорке» (1:2, по пенальти).
«ПСЖ»
Мбаппе и компания прекрасно себя чувствуют в Лиге 1 и хотят побороться за Лигу чемпионов, тем более неплохой задел в Париже уже был сделан (2:0). Команда не должна недооценивать соперника, ведь «Реал» Сосьедад отлично выступил в групповом этапе и может создать проблемы любому сопернику даже в сложной ситуации. Французский коллектив рассчитывает забить быстрый мяч, что снизит атакующий пыл соперника, а гости смогут спокойно довести противостояние в свою пользу.
1 марта «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (0:0), а 25 февраля не смог дожать на своем стадионе «Ренн» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Сосьедад – 2.4
- Ничья – 3.6
- Победит «ПСЖ» – 3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92
Статистика
- «Реал» Сосьедад проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- Шесть из десяти последних матчей французского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что хозяева будут предпринимать попытки отыграться и рисковать в обороне, чем и воспользуются гости, добыв еще и выездную победу.