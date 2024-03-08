«Портимоненсе» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.03.2024)

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сегодня, 02:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Портимоненсе» – «Порту», который состоится 8 марта 2024 года

«Портимоненсе»

На текущий момент в турнирной таблице чемпионата Португалии «чёрно-белые» занимают четырнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Портимоненсе», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «драконами» из Порту. Больше месяца «Портимоненсе» не выигрывает у своих оппонентов. На своём поле ничью раскатали «чёрно-белые» с командой «Витория Гимарайнш» в рамках матча 22-го тура чемпионата (1:1). В сухую, пропустив четыре гола, «Портимоненсе» проиграл на выезде «Бенфике» в следующем туре Примейра-лиги.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «чёрно-белые» с «Визелой».

«Порту»

В тройку самых сильных команд Примейра-лиги входят на данный момент «сине-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Портистас» за последнее время. В рамках матча 23-го тура чемпионата Португалии «драконы» разошлись миром с «Жил Висенте» (1:1). В четвертьфинале Кубка Португалии «Порту» выиграл у «Санта Клары» со счётом 2:1.

3 марта «Портистас» одержал уверенную победу над «Бенфикой» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портимоненсе» – 10.00

Ничья – 5.80

Победит «Порту» – 1.28

Победит «Порту» с форой -1.5 гола – 1.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

В семи очных матчах к ряду «чёрно-белые» не забили ни одного гола в ворота «Порту»

Только в двух матчах из десяти крайних «Портимоненсе» выиграл

За аналогичный период «сине-белые»взяли верх над своими соперниками в семи встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.80 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящей встрече на победу «Порту» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «драконы» одержат победу над оппонентом.