«Аугсбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Хайденхайм», который состоится 9 марта 2024 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают десятое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хайденхаймом». С минимальным счётом в гостях «фуггеры» уступили «Майнцу» в рамках матча 22-го тура чемпионата. В позапрошлом туре Бундеслиги с разницей в один мяч «Аугсбург» взял верх на своём поле над «Фрайбургом» (2:1). Забитыми голами за «фуггеров» отметились защитник Феликс Удуохай и полузащитник Арне Энгельс.
На прошлых выходных с разгромным счётом «Аугсбург» в гостях выиграл у «Дармштадта» (6:0). Титц и Демирович записали по дублю на свой счёт в матче.
«Хайденхайм»
«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одну строчку ниже «фуггеров». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Хайденхайма» за последнее время. «Байер» со счётом 2:1 взял верх над «Хайденхаймом» в рамках матча 22-го тура чемпионата. На выезде ничью раскатали «красно-синие» с берлинским «Унионом» (2:2).
Со счётом 2:1 на прошлых выходных «Айнтрахт» выиграл у «Хайденхайма» в гостях.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 1.90
- Ничья – 4.00
- Победит «Хайденхайм» – 3.80
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 гола – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- В двух матчах из пяти последних «Аугсбург» выиграл
- За аналогичный период «красно-синие» только в одной встрече порадовали победой своих поклонников.
Прогноз
На кураже после уверенной победы над командой «Дармштадт 98» в предстоящей игре «фуггеры» возьмут верх над своим оппонентом. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Аугсбурга» с коэффициентом 1.90.