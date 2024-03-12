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ЦСКА – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

сегодня, 00:06
ЦСКА – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй четвертьфинальный матч Кубка России ЦСКА – «Ростов», который состоится 13 марта 2024 года

ЦСКА

«Армейцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ростовом». С разницей в один мяч в рамках товарищеской встречи ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (1:2). В рамках матча 19-го тура Премьер-лиги «кони» раскатали ничью с «Оренбургом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «армейцы» взяли верх над «крылышками» из Самары.

«Ростов»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Ростова» за последнее время. В товарищеском матче с разницей в пару мячей «жёлто-синие» уступили в гостях «железнодорожникам» (1:3). Со счётом 2:0 на своём поле «Ростов» одержал победу над самарской командой «Крылья Советов».

8 марта со счётом 2:1 «жёлто-синие» взяли верх над краснодарскими «бвками» в рамках матча 20-го тура чемпионата России.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 1.85
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Ростов» – 4.20
  • Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 3.15
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Семь побед одержали «армейцы» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «жёлто-синие» обыграли своих оппонентов в шести встречах.

Прогноз

На своём поле в четырёх крайних очных встречах «кони» обыграли «жёлто-синих». Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу ЦСКА с коэффициентом 1.85. Первая четветьфинальная игра завершилась вничью. Победа позволит «армейцам» пройти в следующий этап Кубка России.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк цска
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
Игра обещает быть очень интересной - думаю ОЗ +2,5 .
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