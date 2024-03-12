ЦСКА – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй четвертьфинальный матч Кубка России ЦСКА – «Ростов», который состоится 13 марта 2024 года
ЦСКА
«Армейцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ростовом». С разницей в один мяч в рамках товарищеской встречи ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (1:2). В рамках матча 19-го тура Премьер-лиги «кони» раскатали ничью с «Оренбургом» (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:0 «армейцы» взяли верх над «крылышками» из Самары.
«Ростов»
«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Ростова» за последнее время. В товарищеском матче с разницей в пару мячей «жёлто-синие» уступили в гостях «железнодорожникам» (1:3). Со счётом 2:0 на своём поле «Ростов» одержал победу над самарской командой «Крылья Советов».
8 марта со счётом 2:1 «жёлто-синие» взяли верх над краснодарскими «бвками» в рамках матча 20-го тура чемпионата России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.85
- Ничья – 3.80
- Победит «Ростов» – 4.20
- Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.89
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Семь побед одержали «армейцы» в десяти крайних матчах
- За такой же период «жёлто-синие» обыграли своих оппонентов в шести встречах.
Прогноз
На своём поле в четырёх крайних очных встречах «кони» обыграли «жёлто-синих». Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу ЦСКА с коэффициентом 1.85. Первая четветьфинальная игра завершилась вничью. Победа позволит «армейцам» пройти в следующий этап Кубка России.