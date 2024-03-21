Как Динамо (Москва) открывало Южную Америку

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сегодня, 19:58

Расписание матчей чемпионата СССР 1957 года было весьма хаотичным. Всего 12 команд, по 22 матча в два круга — а закончили турнир аж в декабре.

Но Динамо Москва стало чемпионом досрочно, сыграв 31 октября вничью со Спартаком. Динамо обыграло минимально Торпедо 8 ноября в последнем туре.

Правда, претенденты на 2-е и 3-е места — Торпедо и Спартак — за летнее время и комфортные первые осенние недели накопили от 2 до 3 несыгранных матчей. Но обойти Динамо они были уже не в силах. Финальный рывок 4 клуба (еще Локомотив и Динамо из Киева) производили с 1 по 8 декабря в Тбилиси. Торпедо сыграло в декабре больше всех, 3 матча, но очков заработало тоже только 3. Как и Спартак, но в двух матчах. В итоге по разности мячей Торпедо обошло и Спартак, и Локомотив. Но все они набрали в итоге по 28 очков.

Главным матчем сезона стал, конечно, матч сборной СССР 24 ноября в Лейпциге против сборной Польши. На кону была путёвка на предстоящий чемпионат мира 1958.

В составе сборной СССР в Лейпциг отбыли Лев Яшин, Владимир Кесарев, Борис Кузнецов, Генрих Федосов и Алекпер Мамедов — все из Динамо Москва.

Мамедов перед самым матчем прихворнул, срочно был введён Федосов. Он и поучаствовал активно в комбинации с первым нашим голом.

Результат матча известен — впервые отечественная сборная пробилась в финальную часть чемпионатов мира. 27 ноября 1957 поездом сборники вернулись в Москву.

А уже 1 декабря делегация Динамо Москва прибыла в Рио-де-Жанейро на лайнере рейсом OY-KND (или OX-KND). Данная информация отражена в миграционных карточках для приезжающих в Бразилию.

Судя по некоторым записям из этих карточек, наша делегация прибыла в Рио из Праги. Вот, например, карточка на Льва Яшина:

В этих самых карточках встречается любопытная информация.

Дата и место рождения, имена обоих родителей — это обязательная информация. Личная подпись, тоже весьма интересна бывает. Данные о заграничном паспорте. Дата оформления визы в Бразилию. В случае с нашими футболистами — это посольство Бразилии в Праге, от 29 ноября 1957, с подписью консула.

На обороте вписываются по прибытию в Бразилию дата, номер авиарейса, количество дней пребывания, адрес предстоящего места жительства (отель такой-то).

Состав делегации Динамо в Рио был напечатан в нескольких бразильских газетах. Возглавлял советскую делегацию Виктор Буров. Кроме тренера Михаила Якушина в состав также входил и Всеволод Блинков, известный в прошлом футболист, работал тренером дубля и помогал Якушину.

Достаточно редко в бразильской прессе упоминалось, что вместе с динамовцами в Рио-де-Жанейро прибыл и тренер сборной СССР по футболу Гавриил Качалин.

В некоторых номерах изданий за 1957 год были и фотографии футболистов вместе с Качалиным на трибуне стадиона. В один из дней, до своего матча 4 декабря против Васко да Гама, динамовцы посетили матч Флуминенсе — Васко.

Это была та самая Маракана, огромная, на которой советские футболисты ещё не были. Жара и духота стояли прямо декабрьские — 37,8 градуса по Цельсию, дело привычное для Бразилии. И этот матч был днём, где-то в районе 2-3 часов.

Вот фото с трибуны Мараканы:

На верхнем снимке мы видим Гавриила Качалина (слева). На среднем снимке Лев Яшин и Константин Крижевский. А ниже капитан команды Владимир Рыжкин (справа) и Виктор Царёв увлечённо смотрят футбол рядом с Качалиным (и ещё кто-то между ними).

Вот фото из другого журнала, всё та же четвёрка, но с другого ракурса:

Как видим, Г.Качалин был на работе, а не на зрелище.

Вероятнее всего, после Качалина сидит Юрий Войнов, игрок киевского Динамо, которого взяли в турне для усиления.

Вот его «бразильская визитка»:

Родился Юрий, конечно же, не в Кёнигсберге, а в подмосковном посёлке Калининский, который с 1938 г. стал именоваться городом Калининградом. Заметьте — национальность у него уникальная.

Между прочим, матч динамовцев против Васко на той же самой Маракане должен был начаться 4 декабря в 21-30 по местному времени, учли пожелания гостей, наверное. Поэтому все фото с того матча на непроницаемом фоне ночи.

Гавриил Качалин общался с тренерами и функционерами в Бразилии. На очередном фото от разговаривает с парагвайцем. Я не оговорился. Помните, парагвайские игроки на ЧМ -30 были в фокусе моего внимания некоторое время назад. Имя Флейтаса Солича встречалось, но на ЧМ -30 он не играл. Как тренер он был весьма работоспособен и востребован. Так вот в те годы он руководил клубом Фламенго. Потом уедет тренировать Реал.

Аксель Вартанян в своей Летописи уже рассказывал, что для участия в Олимпиаде 1956 года в заявке нашей сборной расписали всех игроков по профессиям — ведь Олимпиады были лишь для любителей. Поэтому и слесаря, и электрики, и сапожники, и портные были в той сборной СССР .

Для въезда в Бразилию обязательной графой для заполнения была профессия. Что ж вы думаете, что советские чиновники не приготовились и к этому повороту? У всех есть рабочие специальности, некоторые были студентами, кто-то публичным лицом, были и спортсмены, но это редко.

Сапожников в делегации было двое. Главным сапожником был игрок сборной Борис Кузнецов.

Вот и свидетельство о профмастерстве:

Подпись гласит, что в России сапожник игле и шилу предпочитает инструмент понадёжнее. Обратите внимание, как написана фамилия игрока — Kurniesov. Как только бедного Кузнецова не писали в бразильской прессе, вариантов 10 написания его фамилии, и редко когда правильно.

Да даже в миграционной карточке фамилию матери всё-таки подпортили, пропустили одну букву:

Сапожник — sapateiro — он везде сапожник. Даже олимпийские чемпионы были сапожниками. Почётная и нужная профессия.

Был и ещё один сапожных дел мастер в составе делегации, это защитник Борис Лебедев, но он ни в одном из 3 матчей так и не сыграл.

Но ещё одно фото с забавной подписью в бразильских газетах было:

Тут в подписи бразильцы прикалываются: русский орудует своим молотком, а серп где-то без дела. Ну, серп и молот, мол, всегда должны быть под рукой.

Кто из наших футболистов при молотке — разглядеть трудновато. Не в этом суть.

Бразильские газетчики знали о наших футболистах больше, чем советские: и профессии, и семейное положение, и количество детей, и какого пола дети.

Вот презентация в одной из бразильских газет:

Владимир Беляев, второй вратарь, имел, как и Лев Яшин, одну дочь. Только вот в этой газете (Voz Operária из штата Рио, «Голос Рабочего», по-видимому) сказано, что Беляев был поваром, и неплохим поваром, по словам техника команды. А вот в двух его миграционных карточках утверждается, что он спортсмен или общественный деятель.

Две карточки (а у некоторых и 4) — это потому, что из Рио динамовцы выезжали в Уругвай и Чили, но потом вновь возвращались в Рио, а это плюс ещё одна карточка.

И есть случаи, что для одного и того же игрока в карточках тех написаны разные подробности. Да и фотографии всегда разные.

Вот таким улыбчивым был Владимир Беляев на карточке при первом въезде в Бразилию:

Он сыграл в матче против Чили, там улыбаться некогда было, проиграли минимально.

Вот на развороте бразильского журнала O Cruzeiro: Revista от 21 декабря 1957 оба динамовских вратаря:

Заголовок статьи понятен и без перевода.

Андрей Юрченко был портным, согласно газете о рабочих. Но в миграционных карточках он или общественник, или коммерсант.

Электрики Крижевский и Рыжкин были оба отцами двоих детей. Дмитрий Шаповалов и Валерий Урин были токарями. Правда, согласно миграционной карточке Шаповалов был serrador.

Этот термин — самый распространённый среди футболистов Динамо Москва в их миграционных карточках.

Если успели заметить — то же самое написано и в карточке Льва Яшина. Этим же самым serrador был Виктор Царёв и Владимир Рыжкин. Этот термин в лоб переводится как лесоруб. Это же мне подтвердил и мой знакомый бразилец.

Как мы знаем, Лев Иванович во время и после войны работал слесарем на заводе. На португальском слесарь будет serralheiro, что и напечатано для Яшина в газете. Но вот в более официальном архивном документе он значится как лесоруб.

Знаете, кто по национальности был Алекпер Мамедов? Правильный ответ — простой советский человек. Отец азербайджанец, мать русская, родился в Баку — значит азербайджанец, Алекпер Амир оглы. А теперь заглянем в его миграционную карточку.

Как написано его имя обратили внимание? Аликпер. В советской печати, да и сейчас его именуют Алекпер. В «пятой графе» что мы видим? Russa. Русский он по паспорту, да ещё и холостой.

Но мне попалось одно фото «советского производства», где имя этого форварда написано через букву «и»:

Мамедов в самом низу, в завитке этой буквы Д. Если верить подписи к этому необычному фото, то рядом с Мамедовым в завитке никто иной как Игорь Численко.

Промахнулись немного — Численко как раз следующий по дуге вправо. А между ним и Мамедовым — Валерий Короленков. Но ни Численко, ни Короленков в Южную Америку не ездили. Это фото из 1959 года, когда Динамо вновь стало чемпионом страны. Зато здесь есть фото тренера Всеволода Блинкова и других игроков, о которых пока не упоминали.

А.Мамедов был грозной силой динамовцев. В этом турне он не забил, с Васко он не играл, помним, что у него было повреждение ещё перед матчем сборной. Помнят его покер на Сан-Сиро в 1955 и болельщики клуба Милан, Аликпер отгрузил по полной в ворота вратаря сборной Италии Лоренцо Буффона, дяди более известного вратаря наших дней.

А вот игроки Васко да Гамы в том же 1957 помнили, как в Советском Союзе летом им в 3 матчах наши команды накидали 7 голов, выиграв во всех 3 встречах. А самый первый гол, на киевском стадионе, Васко получил от могучего удара Юрия Войнова. В Москве в матче с местным Динамо дублем в ворота Васко отметился как раз Мамедов.

В декабрьском турне Васко и Динамо разошлись миром 1:1 на Маракане при 95 тысячах зрителей. А вот 11 декабря в Монтевидео на не менее знаменитом стадионе Сентенарио Динамо разделало Насьональ 3:1. При 75 тысячах уругвайских зрителей. Видно, от досады уругваец Эктор Нуньес на 73 мин матча жестоко сломал ногу Алексею Мамыкину. Хруст был слышен на скамейке запасных.

Мечта Алексея сыграть на чемпионате мира 1958 для улетучилась. Но ничего, он сыграл на ЧМ -62, и забил Уругваю в четвертьфинале. А в апреле 1962 оформил хет-трик против того же Уругвая в товарищеской игре. Поквитался.

Первый удар по мячу в матче на Маракане 4 декабря сделала бразильская певица Аноэла Мариа:

Капитан динамовцев Рыжкин тоже был увлечён действием.

Генрих Федосов сыграл во всех 3 матчах. Именно он первым из советских футболистов забил гол на Маракане, открыв счёт матча против Васко 4 декабря. Чем и сделал сам себе наилучший подарок к своему 25-летию, которое наступило 6 декабря.

Вообще в бразильской прессе было много различной информации и об истории клуба Динамо, и об игроках. Много снимков разного качества.

Ни летом 1957 в Москве, ни в декабрьском матче за Васко да Гама так и не сыграл против Яшина Вава, будущий чемпион мира. Это он оформил дубль в ворота Яшина на ЧМ -58. На Маракане 4 декабря в составе Васко был Беллини, будущий капитан сборной Бразилии на мундиале в Швеции.

В советской прессе летом 1957, конечно, были материалы о бразильском клубе. Но никаких подробностей о биографии каждого игрока Васко не было. Да и что сравнивать — в составе Динамо было 6 игроков одной из сильнейших европейских сборных. А уж Льва Яшина уважали повсеместно, везде писали в газетах, что это один из лучших вратарей мира.

Да просто прикоснуться к руке великого вратаря собиралась толпа. На фото лица самого Льва Яшина не видно, но мы-то знаем…

Даже ближайшему к Яшину Рыжкину, наверное, хотелось тоже прикоснуться до своего вратаря, чтобы поверить, что это не сон.

Чтобы не упустить никого, я приведу протоколы всех 3 матчей Динамо Москва, сыгранных в декабре 1957 года в Южной Америке.

Написание «Крыжевский» как-то режет глаз.

Кстати, не на всех членов делегации в архиве нашлась миграционная карточка. Владимир Шабров (нападающий), Анатолий Жуков (полузащитник из дубля), Всеволод Блинков (помощник тренера) и Виктор Буров (глава делегации) не отыскались. Если Шабров играл, то по поводу Жукова трудно сказать был ли он в поездке вообще.

И ещё одна деталь. После матча со сборной Чили в столице этой страны обратно в Рио команда добиралась на нескольких рейсах. У кого-то датой повторного въезда (прилёта) в Бразилию значится 22 декабря, у кого-то 23, у других 25 и даже 26 декабря.

На миграционных карточках для повторного въезда в Бразилию указан московский адрес Скатертный переулок, д.4 — это адрес тогдашнего «министерства спорта», Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта, где и проводил свои заседания Президиум футбольной Секции. Эти адрес и названия можно встретить в Летописи Акселя Вартаняна.

На фото — чемпионы 1959 года, динамовцы Москвы, тут разглядите многих, кто «открыл» Южную Америку для советских команд.