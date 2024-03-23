Словакия – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.03.2024)

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сегодня, 03:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Словакия – Австрия, который состоится 23 марта 2024 года

Словакия

«Словацкие соколы» на сегодняшний день в международном рейтинге ФИФА занимают сорок пятое место. Вспомним недавние матчи с участием сборной. С минимальным счётом словаки обыграли в гостях национальную команду Люксембурга. С разницей в пару мячей дома «соколы» одержали победу над исландцами (4:2).

В заключительном 10-ом туре группового этапа квалификации на Евро сборная Словакии взяла верх над национальной командой Боснии и Герцеговины (2:1). Со второго места группы J «словацкие соколы» прошли в финальную стадию Евро.

Австрия

На данный момент сборная Австрии в рейтинге ФИФА находится на 24-ой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием австрийцев за последнее время. В трёх своих крайних матчах «орлы» из Австрии обыграли своих оппонентов и не пропустили ни одного гола. В рамках матча 8-го тура квалификации австрийцы выиграли на выезде у азербайджанской сборной. На выезде в заключительном туре одержали победу над эстонцами и со второго места прошли в финальную стадию Евро.

21 ноября в рамках товарищеской встречи «орлы» взяли верх над сборной Германии со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Словакия – 3.15

Ничья – 3.35

Победит Австрия – 2.30

Победит Австрия с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти крайних

Два поражения потерпела словацкая сборная в десяти крайних матчах

За такой же период «красно-белые» из Австрии уступили только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем товарищеском матче ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.62. Обычно встречи данных команд не отличаются высокой результативностью. Например, в двух крайних очных встречах соперники разошлись миром с одинаковым счётом 0:0.