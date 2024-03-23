«Торонто» – «Атланта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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сегодня, 21:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Торонто» – «Атланта», который состоится 24 марта 2024 года

«Торонто»

«Красные» из Торонто в турнирной таблице Восточной конференции занимают на данный момент пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием подопечных Джона Хердмана. 3 марта с минимальным счётом «красные» в гостях одержали победу над командой «Нью-Инглэнд Революшн». С таким же счётом «Торонто» выиграло у клуба «Шарлотт».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «красные» проиграли на выезде команде «Нью-Йорк Сити».

«Атланта»

«Пятиполосные» из Атланты в турнирной таблице Восточной конференции находятся на седьмой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Атланты» за последнее время. 24 февраля с минимальным счётом «пятиполосные» уступили клубу «Коламбус Крю». С разницей в три гола «Атланта» дома уверенно выиграла у команды «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

18 марта на своём поле со счётом 2:0 «пятиполосные» взяли верх над клубом «Орландо Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» – 2.33

Ничья – 3.60

Победит «Атланта» – 3.00

Победит «Торонто» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились вничью

Две победы одержали «красные» в пяти последних матчах

В трёх встречах за аналогичный период «пятиполосные» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать на победу «Торонто» с коэффициентом 2.33. Не без труда, но «красные» дома справятся с «пятиполосными» из Атланты.