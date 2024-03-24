Откуда взялись свистки, щитки и исчезающий спрей. Нашли отцов важной футбольной экипировки

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сегодня, 14:26

Узнайте больше о ловких изобретателях.

Исчезающий спрей

В футболе немного новинок за последние пятьдесят лет. Добавилась современная гарнитуры для связи между арбитрами, часы стали круче. Но радиосвязь придумали давно. Да и интернет выдумывали не для футбола, а чтобы показывать другим своих котов. А вот исчезающий спрей, который всё чаще можно увидеть в руках арбитров, когда назначают штрафной удар и указывают точку для удара, а затем чертят линию для игроков в стенке – одно из самых заметных нововведений. Отметим, что боссы ФИФА решили сжульничать. Бразилец Гейне Аллеманье давно судится с футбольными чиновниками, доказывая, что изобрел исчезающий спрей. Инфантино вместо того, чтобы уладить спор полюбовно – проще говоря, заплатить изобретателю, натравливал на беднягу адвокатов. Надеемся, Аллеманье получит достойную компенсацию. Нельзя воровать чужое, особенно если у тебя миллиарды и достаточно было договориться.

Перекладина и сетка

Кому довелось играть на пустырях и полянах, где чаще паслись коровы, тот знает, что не всегда есть ворота. От двух камней, обозначающих штанги, до палок, воткнутых в землю – мальчишки со всего мира придумывают разные варианты обозначения ворот. Когда-то рамки не было. В начале 19-го века штанги располагали намного ближе друг к другу. Потом выбрали расстояние – 24 фута, 7 метров и 32 сантиметра. Лишь через несколько лет после введения этого размера придумали натягивать шнурок между палками – импровизированную перекладину. Но возникало много споров, поэтому шнурки заменили на деревянные перекладины. Выбрали высоту ворот – 2 метра 44 сантиметра, а дальше фанат «Эвертона» Джон Александр Броди запатентовал сетку, она крепилась к двум металлическим обручам и делалась из льняных шнурков. Стало меньше споров, был ли гол. Теперь каркас из прочного пластика, сетки нейлоновые, а размер ворот хотят увеличить. Инфантино даже завербовал для рекламы идеи Джанлуиджи Буффона – говорит, голкиперы стали крупнее, нужны огромные ворота, чтобы было больше голов.

Мяч и бутсы игроков

Братья из Германии – Рудольф и Адольф Дасслер, не только основали две легендарные фирмы «Puma» и «Adidas», не только поддерживали безумца Гитлера, но и подарили миру современные бутсы с шипами, которые можно снять. А вот мяч помог сделать лучше, чем набитый тряпками пузырь свиньи, американец Чарльз Гудьир. Случайно изобрел вулканизацию каучука, что привело человечество к первым резиновым мячам. А в 1862 году кожевник Ричард Линдон занялся производством мяча для регби и футбола. Поскольку надували пузыри свиней, то получали не совсем сферу. И здесь помянуть жену сапожника и портного Ребекку. Мать семнадцати детей мистера Линдона надувала пузыри, поэтому в итоге заразилась чем-то от свиньи и умерла. Линдон начал искать безопасную замену для пузыря. Увидел каучуковые мячи, но их не надуть ртом. Поэтому Ричард придумал насос по аналогии с медицинским шприцем. К сожалению, мистер Линдон не запатентовал мяч, резиновую камеру и насос. Но историки нашли отца главного снаряда в футболе. А вот современный мяч случайно придумал архитектор из США Бакминстер, который изобретал сферическое здание. Немцы Дасслеры одолжили эту форму – 20 шестиугольников и 12 пятиугольников, выпустили первый современный мяч.

Свисток и карточки

Раньше судили первые встречные. А потом арбитров начали бить после спорных решений. Во второй половине девятнадцатого века появились «профессиональные» арбитры, которые хотя бы читали правила. Вот только в мире газет без интернета никто не знал сэра Джона Свенсона из Лидса. Поэтому если этот вымышленный арбитр убивал игру, то в ход шли кулаки и башками. Авторитетности арбитру в футболе добавил ремесленник Джозеф Хадсон. Однажды при нем на землю упала скрипка. Жителя Бирмингема потряс протяжный громкий звук, который издал древний инструмент. В его времена на футболе арбитр, если нужно было привлечь внимание команд, махал платком или белым флагом, но это не помогало. Хадсон придумал свисток для взрослых, до этого были только детские игрушки. Пронзительный свист понадобился полицейским, а от них инструмент перешел к арбитрам. А вот карточки придумали не так давно.

Рассказывали историю бывшего арбитра, ветерана второй мировой Кена Астона, которому не понравилось гнусное поведение игроков Аргентины и Англии в матче ЧМ -1966, а также тот факт, что арбитр матча не смог объяснить футболистам, кого именно предупредил. Увидев светофор по дороге домой, сэр Астон придумал идею с цветом. А вот его жена Хильда вырезала из цветной бумаги карточки.

Щитки и перчатки

Перчаток у вратарей долго не было, хотя первый патент Уильям Сайкс получил ещё в конце 19 века. Но его неудобные латексные тяжелые перчатки не прижились. Голкиперов высмеивали за защиту рук, но аргентинец Амадео Каррисо надел перчатки в пятидесятых годах. Спустя двадцать лет Бэнксу из сборной Англии сделали современную защиту для рук для ЧМ -70. Яшин тоже играл в перчатках, что повлияло на моду – вратарей перестали высмеивать. В футболе мало защиты, если сравнивать с хоккеем. И много разрешенных единоборств, если сравнивать с баскетболом и другими командными видами спорта. Страдают ноги. В футболе не могут защитить всю конечность, хотя бы придумали защиту голеней от частых открытых переломов. Но первого футболиста, который одолжил у крикетистов щитки для защиты, подняли на смех. Сэм Уэллер Уиддоусон родился в шахтерском городке, был одним из десяти детей в семье. Он из первого состава «Ноттингем Форест», который в наше время в руках у греческого портового магната с сомнительной репутацией – «лесники» потеряли очки в АПЛ из-за финансовых нарушений. Полтора столетия назад хулиганов у них тоже хватало, сам Уэллер считался жестким форвардом. Зато был смышлёным парнем. Сэм украл у шотландцев идею тактики «2-2-6», сделав пирамиду «2-3-5». До изменения правила офсайда все приличные клубы играли именно так.

Уэллер придумал «хранитель голени», обрезал крикетные щитки и нацепил поверх гетр. Футболисты тогда зарабатывали на стороне, Сэм нашел спонсоров, торговал щитками и мячами. И даже сетками для ворот. Именно мистер Уэллер судил в первом поединке, где принялось это изобретение. Вот такое совпадение. Люди 19 века придумали много из того, что используют в футболе по сей день.