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В РФС высказались о возможном включении белорусских клубов в турниры РФ

вчера, 23:51

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий на тему возможного включения белорусских клубов в турниры России.

Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили.

Готовы ли в РФС рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:21
Я смотрю, у них три клуба в еврокубки входят и все в квалификацию. А если отдать РПЛ +1 место квалификации ЛЕ вместо трех разных квалификаций Беларуси и объединить лиги. Ну в теории механизм объединения можно было бы продумать, сферически в вакууме, если бы обе страны играли в еврокубках и без учета политики. Да и у Белорусов календарь человеческий, с весны по осень. Можно было бы играть таким же методом без дурацкой зимней паузы
баск
баск ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Не, не попёрли..
Точнее- попёрли, но сами беларусы, они за коррупцию и договорняки попёрли оттуда Солигорск и Энергетик, вместо них в ЕК играли другие клубы.

Бан в ЕК и вытряхивание из УЕФА это разные вещи.
Если попрут из УЕФА, то скоро вернуться обратно не получился ни при каких условиях, а в еврокубки и подавно
TheBoLt
TheBoLt ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:47
А клубы Беларуси не попёрли с еврокубков? Какая нам сейчас разница, и так, и иначе не играем там. И вернемся не скоро
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:46
Я думаю, что была бы хорошая идея - сделать общую премьер-лигу из 18 клубов, добавив к РПЛ БАТЭ и Динамо Минск (или кто там сейчас топ-2, не слежу), а оставшийся высший дивизион Беларуси приравнять к ФНЛ по уровню. Железобетонный вылет (без стыковых) четырех клубов. Первые 2 из нашей ФНЛ выходят напрямую(так как основа лиги это Российские клубы, вылетать будут первое время не чемпионы Беларуси, а аутсайдеры России), стыковые матчи между двумя "ФНЛ" 3-4 места против БелФНЛ 1-2 мест за оставшиеся 2 места в общей премьер-лиге, мини-турниром в два круга (дома и в гостях) и общей таблицей. На БАТЭ в Краснодаре я бы посмотрел))
баск
баск
сегодня в 00:44, ред.
Да щас, почему бы и нет ему, вот тоже шут гороховый)))
Обе страны сразу же попрут из УЕФА.

Хотя откуда ноги растут у этой галиматьи, примерно понятно..
Напрямую беларусы и не обратятся, слишком нарочито будет, но есть там люди, кто спит и видит, как утопить в России колоссальный коорупционный скандал.
Кому интересно- гуглите..

По репутации беларусского футбола нанесён такой удар, от которого эта страна не скоро оправится.

ЗЫ.
А Заха только что свою первую испанскую банку забил..)
Гость
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