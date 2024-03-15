В РФС высказались о возможном включении белорусских клубов в турниры РФ

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий на тему возможного включения белорусских клубов в турниры России.
Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили.
Готовы ли в РФС рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет.
Обе страны сразу же попрут из УЕФА.
Хотя откуда ноги растут у этой галиматьи, примерно понятно..
Напрямую беларусы и не обратятся, слишком нарочито будет, но есть там люди, кто спит и видит, как утопить в России колоссальный коорупционный скандал.
Кому интересно- гуглите..
По репутации беларусского футбола нанесён такой удар, от которого эта страна не скоро оправится.
ЗЫ.
А Заха только что свою первую испанскую банку забил..)
Обе страны сразу же попрут из УЕФА.
Хотя откуда ноги растут у этой галиматьи, примерно понятно..
Напрямую беларусы и не обратятся, слишком нарочито будет, но есть там люди, кто спит и видит, как утопить в России колоссальный коорупционный скандал.
Кому интересно- гуглите..
По репутации беларусского футбола нанесён такой удар, от которого эта страна не скоро оправится.
ЗЫ.
А Заха только что свою первую испанскую банку забил..)