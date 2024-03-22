Иностранным госструктурам могут запретить владеть клубами из Англии

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сегодня, 17:22

Британский парламент планирует запретить иностранным госструктурам владеть английскими клубами, данную меру предлагается ввести в рамках «борьбы с отмыванием репутации стран с помощью футбола».

Ранее был предложен аналогичный закон: запрет на иностранное государственное владение британскими СМИ .

В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) объявили о намерении внести поправки в новый законопроект о регулировании футбола для предотвращения «отмывания репутации при помощи спорта». Политики полагают, что страны Персидского залива используют футбол для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.

Обсуждается внесение поправок в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине.