Иностранным госструктурам могут запретить владеть клубами из Англии

Британский парламент планирует запретить иностранным госструктурам владеть английскими клубами, данную меру предлагается ввести в рамках «борьбы с отмыванием репутации стран с помощью футбола».
Ранее был предложен аналогичный закон: запрет на иностранное государственное владение британскими СМИ.
В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) объявили о намерении внести поправки в новый законопроект о регулировании футбола для предотвращения «отмывания репутации при помощи спорта». Политики полагают, что страны Персидского залива используют футбол для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.
Обсуждается внесение поправок в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине.
Копать разумеется будут и под Манчестер Сити, но тут все гораздо сложнее.
Манчестер Сити принадлежит City footballl group, головной офис и место регистрации которой, является Великобритания, и 75% акций которой, принадлежат другой компании - Abu-Dhabi united group, которая в свою очередь принадлежит шейху Мансуру и базируется в ОАЭ. Де-юре, это частная компания. Де-факто, были слиты документы, которые указывали на связь между ADUG и правительством ОАЭ. Правительство ОАЭ в свою очередь заявляет, что никакого отношения к ADUG не имеет.
Полученные нелегальным путем улики (документы) не могут быть предъявлены в качестве доказательств, да и думаю с тех пор в компании все подчистили.
Копать разумеется будут и под Манчестер Сити, но тут все гораздо сложнее.
Манчестер Сити принадлежит City footballl group, головной офис и место регистрации которой, является Великобритания, и 75% акций которой, принадлежат другой компании - Abu-Dhabi united group, которая в свою очередь принадлежит шейху Мансуру и базируется в ОАЭ. Де-юре, это частная компания. Де-факто, были слиты документы, которые указывали на связь между ADUG и правительством ОАЭ. Правительство ОАЭ в свою очередь заявляет, что никакого отношения к ADUG не имеет.
Полученные нелегальным путем улики (документы) не могут быть предъявлены в качестве доказательств, да и думаю с тех пор в компании все подчистили.