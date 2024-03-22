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Иностранным госструктурам могут запретить владеть клубами из Англии

сегодня, 17:22

Британский парламент планирует запретить иностранным госструктурам владеть английскими клубами, данную меру предлагается ввести в рамках «борьбы с отмыванием репутации стран с помощью футбола».

Ранее был предложен аналогичный закон: запрет на иностранное государственное владение британскими СМИ.

В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) объявили о намерении внести поправки в новый законопроект о регулировании футбола для предотвращения «отмывания репутации при помощи спорта». Политики полагают, что страны Персидского залива используют футбол для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.

Обсуждается внесение поправок в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине.

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pomor45
pomor45
сегодня в 18:58
Очень хорошо. Надо распространить инициативу на всех.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:47, ред.
Под прицелом сразу Ньюкасл, который напрямую принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии.
Копать разумеется будут и под Манчестер Сити, но тут все гораздо сложнее.
Манчестер Сити принадлежит City footballl group, головной офис и место регистрации которой, является Великобритания, и 75% акций которой, принадлежат другой компании - Abu-Dhabi united group, которая в свою очередь принадлежит шейху Мансуру и базируется в ОАЭ. Де-юре, это частная компания. Де-факто, были слиты документы, которые указывали на связь между ADUG и правительством ОАЭ. Правительство ОАЭ в свою очередь заявляет, что никакого отношения к ADUG не имеет.
Полученные нелегальным путем улики (документы) не могут быть предъявлены в качестве доказательств, да и думаю с тех пор в компании все подчистили.
Гость
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