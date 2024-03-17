Пике предложил отменить ничьи в футболе

Бывший защитник «Барселоны» и президент «Kings League» («Королевской лиги» — медиафутбольного турнира) высказался на тему повышения интереса к футболу. Слова экс-футболиста приводит Goal со ссылкой на The Times.

Одна из причин, по которой мы создали «Королевскую лигу», заключается в том, что я увидел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через десять минут они сидят в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрят другие вещи. Футбол – это развлечение, поэтому он не просто соревнуется с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограничено время. Футбол на протяжении 90 минут – это не так интересно.

Нужно найти способы забивать больше голов или не допускать завершения игры вничью. Может быть, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы приходите на игру, она заканчивается вничью, и возникает чувство: «Кто выиграл?»