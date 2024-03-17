Пике предложил отменить ничьи в футболе

Бывший защитник «Барселоны» и президент «Kings League» («Королевской лиги» — медиафутбольного турнира) Жерар Пике высказался на тему повышения интереса к футболу. Слова экс-футболиста приводит Goal со ссылкой на The Times.
Одна из причин, по которой мы создали «Королевскую лигу», заключается в том, что я увидел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через десять минут они сидят в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрят другие вещи. Футбол – это развлечение, поэтому он не просто соревнуется с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограничено время. Футбол на протяжении 90 минут – это не так интересно.
Нужно найти способы забивать больше голов или не допускать завершения игры вничью. Может быть, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы приходите на игру, она заканчивается вничью, и возникает чувство: «Кто выиграл?»
— Обычно матч (в баскетболе) длится 4 периода по 12 минут каждый. Таким образом, общая длительность игры составляет 48 минут. Но таймаутов много, каждый тренер может попросить рефери перерыв, чтобы вмешаться в это время с новыми тактическими идеями. А когда основное время заканчивается с равным количеством очков, то играется дополнительный период. И их может быть несколько.
Увы, в футболе такое невозможно, 90 минут – это уже слишком много для спортсменов. А они не могут играть 120 минут в каждой игре ради того, чтобы не было ничьи. Но согласен, 90 минут в 21 веке не смотрибельно, особенно если команды не показывают ничего особо красивого.
Как-то неуместно смешивать правила баскетбола с футболом. Баскетбол – контактный вид спорта, и спортсмены всегда в движении. Если Месси и Роналду в конце своей европейской карьеры часто ходили по полю, как пешеходы, то такое в баскетболе невозможно. Вот поэтому там много таймаутов и много замен.
— Обычно матч (в баскетболе) длится 4 периода по 12 минут каждый. Таким образом, общая длительность игры составляет 48 минут. Но таймаутов много, каждый тренер может попросить рефери перерыв, чтобы вмешаться в это время с новыми тактическими идеями. А когда основное время заканчивается с равным количеством очков, то играется дополнительный период. И их может быть несколько.
Увы, в футболе такое невозможно, 90 минут – это уже слишком много для спортсменов. А они не могут играть 120 минут в каждой игре ради того, чтобы не было ничьи. Но согласен, 90 минут в 21 веке не смотрибельно, особенно если команды не показывают ничего особо красивого.
Как-то неуместно смешивать правила баскетбола с футболом. Баскетбол – контактный вид спорта, и спортсмены всегда в движении. Если Месси и Роналду в конце своей европейской карьеры часто ходили по полю, как пешеходы, то такое в баскетболе невозможно. Вот поэтому там много таймаутов и много замен.
То, что он предлагает - раз у футбола недостаточно хайпа сейчас, нужно конкурировать с тиктокерами, с его точки зрения тоже понятно.
Но далеко он не думает - вчера "Биг рашн босс" смотрели миллионы, а сегодня проект распустили, а ведущие без работы. Сегодня Инстасамка, которая, по сути, занимает ту же нишу, что и "Дом-2" ранее - показатель того, что даже девочка без мозгов с 9-ю классами образования, без голоса и тырящая все треки у Карди-Би может шикарно жить и зарабатывать миллионы, их зарабатывает, а завтра она будет давать интервью начинающим блогерам, вспоминая свои лучшие годы.
Пикеша предлагает спорту со 150-летней историей гнаться за хайпом и оттолкнуть в этой погоне своих настоящих поклонников и приобрести тех, кто завтра же уйдет, когда в их среде это перестанет быть популярным?
Уровень мышления Пикеши понятен, по понятен и его единственный лозунг "деньги не пахнут". Футболу не нужен ни деятель с такой репутацией, ни его реформы.
То, что он предлагает - раз у футбола недостаточно хайпа сейчас, нужно конкурировать с тиктокерами, с его точки зрения тоже понятно.
Но далеко он не думает - вчера "Биг рашн босс" смотрели миллионы, а сегодня проект распустили, а ведущие без работы. Сегодня Инстасамка, которая, по сути, занимает ту же нишу, что и "Дом-2" ранее - показатель того, что даже девочка без мозгов с 9-ю классами образования, без голоса и тырящая все треки у Карди-Би может шикарно жить и зарабатывать миллионы, их зарабатывает, а завтра она будет давать интервью начинающим блогерам, вспоминая свои лучшие годы.
Пикеша предлагает спорту со 150-летней историей гнаться за хайпом и оттолкнуть в этой погоне своих настоящих поклонников и приобрести тех, кто завтра же уйдет, когда в их среде это перестанет быть популярным?
Уровень мышления Пикеши понятен, по понятен и его единственный лозунг "деньги не пахнут". Футболу не нужен ни деятель с такой репутацией, ни его реформы.
Ну да ладно.
Просто что в голове у них? Один завершил карьеру вратаря и предложил увеличить размер ворот.
Второй завершил карьеру защитника и предложил ничьи отменить. А сам готов бы был играть в 1,5 раза больше?
Третий тренировал Арсенал всю жизнь, а потом с ума сошёл, когда оказался на должности чиновника. То время сократить матчей, то оффсайды отменить, то третью карточку ввести.
Как говорил наш великий министр иностранных дел: - 56ы, бл@@Ь ...
Наверно нужно перестать просто спрашивать бывших игроков и тренеров о футболе.
Ну да ладно.
Просто что в голове у них? Один завершил карьеру вратаря и предложил увеличить размер ворот.
Второй завершил карьеру защитника и предложил ничьи отменить. А сам готов бы был играть в 1,5 раза больше?
Третий тренировал Арсенал всю жизнь, а потом с ума сошёл, когда оказался на должности чиновника. То время сократить матчей, то оффсайды отменить, то третью карточку ввести.
Как говорил наш великий министр иностранных дел: - 56ы, бл@@Ь ...
Наверно нужно перестать просто спрашивать бывших игроков и тренеров о футболе.