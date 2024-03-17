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Пике предложил отменить ничьи в футболе

вчера, 15:12

Бывший защитник «Барселоны» и президент «Kings League» («Королевской лиги» — медиафутбольного турнира) Жерар Пике высказался на тему повышения интереса к футболу. Слова экс-футболиста приводит Goal со ссылкой на The Times.

Одна из причин, по которой мы создали «Королевскую лигу», заключается в том, что я увидел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через десять минут они сидят в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрят другие вещи. Футбол – это развлечение, поэтому он не просто соревнуется с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограничено время. Футбол на протяжении 90 минут – это не так интересно.

Нужно найти способы забивать больше голов или не допускать завершения игры вничью. Может быть, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы приходите на игру, она заканчивается вничью, и возникает чувство: «Кто выиграл?»

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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 20:39
Бодрящий навоз с ближайшего ранчо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:26
Дурачок решил похайпиться, после того, как с певицей развелся, потерял половину аудитории
112910415
112910415
вчера в 18:32
в ближайшие 100-200 лет эта идея не будет востребована
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:29
У того, который тренировал Арсенал, хотя бы уважительная причина есть 😄
Futurista
Futurista
вчера в 17:22, ред.
Раз уж речь зашла за баскетбол...руками разрешить играть всем....
Futurista
Futurista
вчера в 17:19
Ещё мячик отменить....пусть просто так бегают...
shur
shur
вчера в 16:53
...смотрите чаще игры с Реалом Мадрид, как привезёт себе гол, а то и пару, всё, начинается круговорот отыгрывания с переходом к победному голу, сидишь, нервничаешь, хватит ли 90 минут или нет,
переживания, замены, угадали нет, трибуны ревут, вот это футбол!
Предлагаю ничьи называть именем Пике, как Барса - Реалом сыграли, а, так они в "пике" сразу всё понятно!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:39
Он всегда не отличался умом.
Ну да ладно.
Просто что в голове у них? Один завершил карьеру вратаря и предложил увеличить размер ворот.
Второй завершил карьеру защитника и предложил ничьи отменить. А сам готов бы был играть в 1,5 раза больше?

Третий тренировал Арсенал всю жизнь, а потом с ума сошёл, когда оказался на должности чиновника. То время сократить матчей, то оффсайды отменить, то третью карточку ввести.


Как говорил наш великий министр иностранных дел: - 56ы, бл@@Ь ...
Наверно нужно перестать просто спрашивать бывших игроков и тренеров о футболе.
gxh7edyy3z2t
gxh7edyy3z2t
вчера в 16:36
Зачем такие мысли даже произносить вслух
t53fhee4mkyj
t53fhee4mkyj
вчера в 16:06
Что то Жерар не то курнул или смешал марафет с алкоголем... в нормальную голову такое не прийдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54
В рейтинге рационализаторских предложений по уничтожению футбола Пике ворвался в тройку лидеров..с предложением запретить ничьи....
Лидер пока прежний...с предложением запретить мяч...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:51
Такие дельцы, как Пикеша, были всегда.

То, что он предлагает - раз у футбола недостаточно хайпа сейчас, нужно конкурировать с тиктокерами, с его точки зрения тоже понятно.

Но далеко он не думает - вчера "Биг рашн босс" смотрели миллионы, а сегодня проект распустили, а ведущие без работы. Сегодня Инстасамка, которая, по сути, занимает ту же нишу, что и "Дом-2" ранее - показатель того, что даже девочка без мозгов с 9-ю классами образования, без голоса и тырящая все треки у Карди-Би может шикарно жить и зарабатывать миллионы, их зарабатывает, а завтра она будет давать интервью начинающим блогерам, вспоминая свои лучшие годы.

Пикеша предлагает спорту со 150-летней историей гнаться за хайпом и оттолкнуть в этой погоне своих настоящих поклонников и приобрести тех, кто завтра же уйдет, когда в их среде это перестанет быть популярным?

Уровень мышления Пикеши понятен, по понятен и его единственный лозунг "деньги не пахнут". Футболу не нужен ни деятель с такой репутацией, ни его реформы.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:49
Отвечу Пике, хотя он это не будет читать.

— Обычно матч (в баскетболе) длится 4 периода по 12 минут каждый. Таким образом, общая длительность игры составляет 48 минут. Но таймаутов много, каждый тренер может попросить рефери перерыв, чтобы вмешаться в это время с новыми тактическими идеями. А когда основное время заканчивается с равным количеством очков, то играется дополнительный период. И их может быть несколько.

Увы, в футболе такое невозможно, 90 минут – это уже слишком много для спортсменов. А они не могут играть 120 минут в каждой игре ради того, чтобы не было ничьи. Но согласен, 90 минут в 21 веке не смотрибельно, особенно если команды не показывают ничего особо красивого.

Как-то неуместно смешивать правила баскетбола с футболом. Баскетбол – контактный вид спорта, и спортсмены всегда в движении. Если Месси и Роналду в конце своей европейской карьеры часто ходили по полю, как пешеходы, то такое в баскетболе невозможно. Вот поэтому там много таймаутов и много замен.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 15:33
чё курил? ??
zxjbdp3m6r4m
zxjbdp3m6r4m
вчера в 15:30
У нас вот тоже во всех отраслях такие новаторы сидят
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